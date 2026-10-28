Trung Quốc ban hành tiêu chuẩn quốc gia đầu tiên về trung tâm vận tải hàng hóa thông minh

Quang cảnh cảng hàng hóa tại Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Tổng cục Giám sát Thị trường Quốc gia Trung Quốc cho biết cơ quan này đã phối hợp với Ủy ban Tiêu chuẩn hóa Quốc gia Trung Quốc phê duyệt ban hành tiêu chuẩn “Yêu cầu cơ bản đối với trung tâm vận tải hàng hóa thông minh”.

Tiêu chuẩn sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/4/2027, theo đó quy định những yêu cầu cơ bản trong quy hoạch, xây dựng và vận hành trung tâm vận tải hàng hóa thông minh, bao gồm lựa chọn địa điểm, bố trí mặt bằng, trang thiết bị, ứng dụng công nghệ tiên tiến và bảo đảm an ninh mạng. Căn cứ vào đặc điểm của từng loại hình trung tâm, tiêu chuẩn cũng đưa ra yêu cầu riêng về cấu hình chức năng nghiệp vụ, tạo cơ sở cho việc phát triển các mô hình trung tâm vận tải phù hợp với nhu cầu thực tế.

Về xây dựng nền tảng thông tin, tiêu chuẩn quy định các yêu cầu đối với thiết bị phần cứng, hệ thống truyền dẫn mạng, lưu trữ dữ liệu và nguồn lực tính toán. Đáng chú ý, văn bản khuyến khích những nền tảng cung cấp dịch vụ trí tuệ nhân tạo (AI), bao gồm điều phối các tác nhân AI, huấn luyện và suy luận mô hình, cũng như đánh giá hiệu năng mô hình. Những yêu cầu này nhằm thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong điều hành và quản lý hoạt động vận tải hàng hóa.

Đối với cơ sở vật chất và thiết bị thông minh, tiêu chuẩn xác định chức năng của các hạng mục chủ yếu như cổng kiểm soát thông minh, kho hàng, bãi tập kết và khu vực bốc dỡ hàng hóa. Các thiết bị phục vụ kiểm tra an ninh, lưu kho, bốc xếp cũng được đưa vào phạm vi quy định, hướng tới tự động hóa các khâu vận hành và nâng cao khả năng kết nối giữa các công đoạn trong chuỗi logistics.

Bên cạnh đó, tiêu chuẩn đặt ra yêu cầu đối với hoạt động khai thác và quản lý thông minh tại các trung tâm vận tải hàng hóa. Trong lĩnh vực khai thác, những chức năng được đề cập gồm điều độ sản xuất, quản lý phương tiện, phân loại và lưu kho hàng hóa. Trong lĩnh vực quản lý, các yêu cầu bao gồm điều hành văn phòng, bảo đảm an ninh, quản lý thiết bị, môi trường, năng lượng và ứng phó tình huống khẩn cấp.