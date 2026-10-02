Trung Quốc - 'bạn hàng' xuất khẩu nông sản lớn nhất của Việt Nam

Quốc gia nhập khẩu số 1 của Việt Nam

Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, tổng giá trị xuất khẩu hàng rau quả 9 tháng đầu năm 2026 của Việt Nam đạt gần 7,35 tỷ USD, tăng 19,9% so với cùng kỳ năm 2025.

Đáng chú ý, mặt hàng rau quả của Việt Nam hiện chủ yếu được xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, với thị phần chiếm đến 63% tổng giá trị xuất khẩu (tương đương hơn 4,63 tỷ USD).

Trung Quốc là thị trường xuất khẩu nông sản lớn nhất của Việt Nam. Ảnh: CTV.

Không chỉ rau quả, Trung Quốc cũng là thị trường tiêu thụ nhiều nhất các mặt hàng nông sản khác của Việt Nam. Trong số này có cao su, gạo, sắn, hạt điều, các mặt hàng thuỷ sản, gỗ và sản phẩm từ gỗ.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng là quốc gia nhập khẩu thuộc nhóm đầu đối với nhiều mặt hàng nông sản khác của nước ta, trong đó có chè, cà phê, hạt tiêu.

Đáng chú ý, khối lượng và giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản của Việt Nam sang Trung Quốc dù có một số thời điểm biến động giảm nhẹ, nhưng nhìn chung xuyên suốt 9 tháng qua của năm 2026 đều có xu hướng tăng.

Cơ hội tăng tốc cuối năm

Việc thị trường Trung Quốc mở rộng nhập khẩu các mặt hàng nông sản của Việt Nam tiếp tục khẳng định chất lượng ngày một tốt hơn của các mặt hàng nông sản nước ta.

Không chỉ mang lại lợi ích cho người nông dân, doanh nghiệp, hợp tác xã, điều này còn đóng góp quan trọng vào mục tiêu xuất khẩu nông sản trong cả năm 2026 của ngành nông nghiệp.

Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản 9 tháng đã qua của năm 2026 ước đạt 56,3 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kết quả tích cực chung nêu trên, Trung Quốc với thị phần 24,4%, là thị trường xuất khẩu các mặt hàng nông sản lớn nhất của Việt Nam. So với cùng kỳ năm trước, ước giá trị xuất khẩu nông sản của nước ta sang Trung Quốc tăng 18,9%.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận định, xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang Trung Quốc nói riêng và các thị trường khác nói chung sẽ tiếp tục tăng trưởng tích cực trong những tháng cuối năm nay, nhờ lợi thế nguồn cung và nhu cầu thị trường.

Đặc biệt trong tháng 10-2026, sầu riêng Tây Nguyên vào giai đoạn thu hoạch rộ cuối vụ, trong khi các nước xuất khẩu khác gần như không có sầu riêng thu hoạch vào thời điểm tương tự.

Với việc Việt Nam gần như là nguồn cung cấp sầu riêng tươi duy nhất cho thị trường Trung Quốc trong giai đoạn này, sẽ giúp cho xuất khẩu sầu riêng duy trì ở mức cao.

Bước sang tháng 11 và tháng 12-2026, là thời điểm nhu cầu hàng hóa phục vụ lễ, Tết cuối năm tại Trung Quốc và nhiều quốc gia khu vực Đông Bắc Á (Hàn Quốc, Nhật Bản), các nước châu Âu, Bắc Mỹ tăng cao. Trong khi đó, nguồn cung rau quả xuất khẩu của Việt Nam vẫn dồi dào.

Cùng với duy trì xuất khẩu sang Trung Quốc, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng xác định tiếp tục đa dạng hóa thị trường, khai thác tốt hơn các thị trường Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và các nước thuộc CPTPP, RCEP; đồng thời mở rộng dư địa tại Trung Đông, Nam Á, châu Phi và Mỹ Latinh đối với gạo, cà phê, hồ tiêu, rau quả chế biến, thủy sản và sản phẩm chăn nuôi.

Định hướng xuyên suốt được Bộ Nông nghiệp và Môi trường đặt ra là chuyển mạnh từ tăng trưởng dựa vào sản lượng sang chất lượng, giá trị gia tăng, thương hiệu và chuyển đổi số; lấy thị trường làm định hướng, chất lượng và tiêu chuẩn làm nền tảng, doanh nghiệp làm trung tâm, người sản xuất là chủ thể; phấn đấu hoàn thành mục tiêu xuất khẩu nông sản đạt trên 74 tỷ USD trong năm 2026.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Trung Quốc hiện là thị trường cung cấp các mặt hàng nông sản chính lớn nhất cho Việt Nam với thị phần 12,4%. So với cùng kỳ năm trước, ước giá trị nhập khẩu nông sản chính của Việt Nam 9 tháng đầu năm 2026 từ Trung Quốc tăng 11,2%.