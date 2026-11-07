Trung Quốc: Bắc Kinh ban hành cảnh báo bão tuyết
Đài Khí tượng Bắc Kinh (Trung Quốc) đã ban hành cảnh báo bão tuyết màu vàng đầu tiên trong nửa cuối năm nay, dự báo tuyết rơi dày tại các khu vực miền núi trong đêm 7/11/2026, trong khi khu vực đồng bằng có mưa chuyển thành mưa tuyết hoặc tuyết.
Theo cảnh báo, từ trưa 7/11 đến sáng 8/11, một số khu vực thuộc các huyện Diên Khánh, Hoài Nhu, Mật Vân, Bình Cốc, Xương Bình, Môn Đầu Câu và Phòng Sơn có thể xảy ra bão tuyết, với lượng tuyết tích tụ trong 12 giờ vượt 6 mm.
Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://thethaovanhoa.vn/trung-quoc-bac-kinh-ban-hanh-canh-bao-bao-tuyet-20261107070815747.htm