Trung Quốc: Bắc Kinh ban hành cảnh báo bão tuyết

Từ 1/11, biểu giá điện sinh hoạt chính thức chuyển từ 6 bậc xuống còn 5 bậc, với sự điều chỉnh về khoảng cách sản lượng và đơn giá ở từng bậc. Thay đổi này được kỳ vọng giúp cơ cấu giá điện phù hợp thực tế tiêu dùng hơn, thuận tiện cho người dân theo dõi hóa đơn, đồng thời tiếp tục khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.