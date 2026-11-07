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Trung Quốc: Bắc Kinh ban hành cảnh báo bão tuyết

Đài Khí tượng Bắc Kinh (Trung Quốc) đã ban hành cảnh báo bão tuyết màu vàng đầu tiên trong nửa cuối năm nay, dự báo tuyết rơi dày tại các khu vực miền núi trong đêm 7/11/2026, trong khi khu vực đồng bằng có mưa chuyển thành mưa tuyết hoặc tuyết.

Báo Thể Thao & Văn Hóa - Thông tấn xã Việt Nam
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Theo cảnh báo, từ trưa 7/11 đến sáng 8/11, một số khu vực thuộc các huyện Diên Khánh, Hoài Nhu, Mật Vân, Bình Cốc, Xương Bình, Môn Đầu Câu và Phòng Sơn có thể xảy ra bão tuyết, với lượng tuyết tích tụ trong 12 giờ vượt 6 mm.

Khung cảnh tuyết phủ tại Bắc Kinh, Trung Quốc

Khung cảnh tuyết phủ tại Bắc Kinh, Trung Quốc

Ảnh: THX/TTXVN phát

Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://thethaovanhoa.vn/trung-quoc-bac-kinh-ban-hanh-canh-bao-bao-tuyet-20261107070815747.htm