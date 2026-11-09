Trung Quốc bác cáo buộc gián điệp liên quan đến CEO Nvidia Jensen Huang

Ông Jensen Huang thừa nhận có quan hệ ngoài hôn nhân với bà Alice Huang, cựu Giám đốc điều hành Megaspeed

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 9-11 đã bác bỏ cáo buộc cho rằng Bắc Kinh thực hiện hoạt động gián điệp nhằm vào CEO Nvidia Jensen Huang, cho rằng đây là thông tin vô căn cứ và mang tính bôi nhọ

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Guo Jiakun nói: "Cái gọi là cáo buộc gián điệp Trung Quốc là hoàn toàn vô căn cứ. Đó là sự vu khống và bôi nhọ nhằm vào Trung Quốc".

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra sau khi truyền thông đưa tin Nvidia đã mở cuộc điều tra đối với Giám đốc điều hành Jensen Huang liên quan đến việc ông thừa nhận có quan hệ tình ái với một phụ nữ mà các quan chức Mỹ cho là đang làm việc cho tình báo Trung Quốc.

Trước đó, Hội đồng quản trị của Nvidia tuyên bố mở cuộc điều tra độc lập về các báo cáo cho rằng ông Jensen Huang là mục tiêu của một chiến dịch tình báo nước ngoài liên quan đến bà Alice Huang, cựu Giám đốc điều hành của công ty trung tâm dữ liệu Megaspeed có trụ sở tại Singapore.

Giới chức Mỹ được cho là nghi ngờ rằng bà Alice Huang đã thu thập thông tin về giám đốc điều hành Nvidia và công ty.

Báo cáo cho biết chính quyền Mỹ đã theo dõi liên lạc của bà Alice Huang và một công dân Mỹ, sau này được xác định là ông Jensen Huang.

Bà Alice Huang là công dân Trung Quốc, từng làm việc trong ngành truyền hình và tài chính tại Trung Quốc trước khi chuyển sang lĩnh vực trung tâm dữ liệu.

Công ty Megaspeed cũng đang là tâm điểm điều tra. Theo New York Times, một công ty con của Megaspeed tại Malaysia đã mua ít nhất 4,8 tỷ USD thiết bị chứa chip Nvidia trong giai đoạn 2024-2026.

Công ty này bị Bộ Thương mại và Bộ Tư pháp Mỹ điều tra vì nghi ngờ giúp tiếp cận các bộ xử lý AI tiên tiến bị Mỹ hạn chế xuất khẩu sang Trung Quốc.

Megaspeed tuyên bố đang hợp tác và đã thuê luật sư độc lập rà soát nội bộ.

Nvidia cho biết: "Hội đồng quản trị không có lý do để tin rằng an ninh quốc gia Mỹ hay bí mật của công ty đã bị xâm phạm", nhưng sẽ xem xét mọi thông tin liên quan.

Theo Xinhua, Times of India