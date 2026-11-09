Trung Quốc bác cáo buộc cử điệp viên quyến rũ CEO Nvidia Jensen Huang

Ngày 9/11, Trung Quốc lên tiếng bác bỏ cáo buộc cho rằng nước này tìm cách tiếp cận CEO Nvidia Jensen Huang thông qua một nữ doanh nhân bị nghi là điệp viên. Bắc Kinh gọi những thông tin liên quan đến hoạt động gián điệp là thiếu căn cứ và mang tính bôi nhọ, trong khi hội đồng quản trị Nvidia đang tiến hành điều tra nhằm xác định liệu lãnh đạo công ty có trở thành mục tiêu của cơ quan tình báo nước ngoài hay không.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 9/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn (Guo Jiakun) tuyên bố cáo buộc về hoạt động gián điệp của Trung Quốc là không có cơ sở.

CEO Nvidia Jensen Huang

“Những cáo buộc được gọi là gián điệp Trung Quốc hoàn toàn không có căn cứ. Đây chẳng qua chỉ là những lời bôi nhọ nhằm vào Trung Quốc”, ông Quách Gia Côn nói.

Trước đó, theo thông tin do The New York Times đăng tải, Jensen Huang thừa nhận với hội đồng quản trị Nvidia rằng ông từng có quan hệ tình cảm với một nữ lãnh đạo doanh nghiệp mà tình báo Mỹ cho rằng có hoạt động thu thập thông tin cho Bắc Kinh.

Theo The New York Times, nữ doanh nhân được nhắc đến là Alice Huang, một công dân Trung Quốc từng điều hành doanh nghiệp có tên Megaspeed, hoạt động trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu có trụ sở tại Singapore. Các cơ quan tình báo Mỹ nghi ngờ Alice Huang có liên hệ với Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc và bị cho là có hoạt động thu thập thông tin cho Bắc Kinh.

Theo The New York Times, mối quan hệ giữa Jensen Huang và nữ doanh nhân này từng được đề cập trong một bản ghi nhớ mật do Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio giám sát quá trình soạn thảo. Tài liệu được lưu hành trong nội bộ các quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ từ mùa xuân năm nay.

Bản ghi nhớ được cho là dựa trên thông tin tình báo thu thập thông qua hoạt động giám sát điện tử nhằm vào Alice Huang. Các quan chức Mỹ cũng nghi ngờ công ty Megaspeed có liên quan đến hoạt động tuồn trái phép chip bán dẫn Nvidia thuộc diện hạn chế xuất khẩu vào Trung Quốc.

Tuy nhiên, các cáo buộc về hoạt động gián điệp và vai trò của những cá nhân liên quan hiện chưa được công bố cùng bằng chứng xác minh độc lập.

Loạt hình ảnh thân thiết giữa Alice Huang và CEO Nvidia Jensen Huang.

Theo George Chen, đối tác kiêm Chủ tịch bộ phận kỹ thuật số tại công ty tư vấn Asia Group có trụ sở ở Washington, những vấn đề quan trọng cần được làm rõ là liệu Jensen Huang có biết về bất kỳ hoạt động gián điệp nào hay không và liệu thông tin mật hoặc dữ liệu nhạy cảm về chiến lược có bị xâm phạm hay không. Ông nhấn mạnh những câu hỏi này cần được giải đáp bằng chứng cứ thay vì những suy đoán.

Ngày 8/11, Nvidia thông báo hội đồng quản trị công ty sẽ tiến hành cuộc điều tra độc lập liên quan đến thông tin CEO Jensen Huang có thể trở thành mục tiêu của một chiến dịch tình báo nước ngoài. Theo thông báo của công ty, một ủy ban gồm các thành viên hội đồng quản trị độc lập sẽ phối hợp với đơn vị tư vấn pháp lý bên ngoài để xem xét toàn bộ thông tin hiện có.

Ông Jensen Huang và Alice Huang xuất hiện tại một sự kiện. (Ảnh: Daily Beast)

Hội đồng quản trị Nvidia cho biết hiện chưa đủ cơ sở để tin rằng an ninh quốc gia Mỹ hoặc bí mật kinh doanh của công ty bị xâm phạm. Ông Jensen Huang cũng hoàn toàn ủng hộ quá trình rà soát và cam kết hợp tác với cuộc điều tra.

Trong thư gửi nhân viên, CEO Nvidia thừa nhận đã không chung thủy với vợ, đồng thời gửi lời xin lỗi tới gia đình và đồng nghiệp. Ông tuyên bố chịu hoàn toàn trách nhiệm về hành động của mình, nhưng không nêu tên Alice Huang hoặc trực tiếp đề cập đến những cáo buộc liên quan đến mối liên hệ giữa người phụ nữ này với Bắc Kinh.

“Tôi yêu đất nước và công ty của chúng ta”, Jensen Huang viết, đồng thời khẳng định cam kết bảo vệ Nvidia và hỗ trợ an ninh quốc gia Mỹ.

Ông Huang, 63 tuổi, vẫn tiếp tục giữ chức CEO Nvidia trong thời gian cuộc điều tra được tiến hành.

Tổng thống Donald Trump ngày 8/11 gọi Jensen Huang là “người tốt” và cho rằng ông nên tiếp tục giữ chức CEO Nvidia.