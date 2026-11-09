Trung Quốc bác bỏ cáo buộc gián điệp liên quan vụ CEO Nvidia

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn. Ảnh: Reuters.

Ngày 9/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn bác bỏ thông tin cho rằng người phụ nữ liên quan bê bối ngoại tình của CEO Nvidia Jensen Huang làm việc cho cơ quan tình báo Trung Quốc, theo Global Times.

“Chúng tôi đã phản hồi về vấn đề này. Cái gọi là cáo buộc ‘gián điệp Trung Quốc’ hoàn toàn vô căn cứ và chẳng qua là hành động bôi nhọ Trung Quốc”, ông Quách Gia Côn tuyên bố khi được đề nghị bình luận về vụ việc.

Phản ứng của Trung Quốc được đưa ra sau khi CEO Nvidia Jensen Huang thừa nhận có quan hệ ngoài hôn nhân. Sự việc thu hút sự chú ý khi xuất hiện những nghi vấn về mối liên hệ giữa người phụ nữ liên quan và cơ quan tình báo Trung Quốc.

Theo các thông tin được truyền thông Mỹ đăng tải, Nvidia đã mở cuộc điều tra liên quan đến ông Huang, trong đó có việc xem xét những nguy cơ an ninh có thể phát sinh. Những nghi vấn này chưa được xác minh độc lập.

Jensen Huang đi cùng Alice Huang tại một nhà hàng ở Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) năm 2025. Ảnh: Sunday Times.

Alice Huang là lãnh đạo cấp cao tại Megaspeed, công ty có trụ sở ở Singapore và là khách hàng của Nvidia. Megaspeed tách ra từ một doanh nghiệp trò chơi điện tử Trung Quốc vào năm 2023, sau đó phát triển các trung tâm dữ liệu tại Đông Nam Á và cho tập đoàn Alibaba thuê năng lực tính toán.

Mô hình kinh doanh này bị đặt dấu hỏi vì có thể tạo ra một kênh gián tiếp giúp Trung Quốc tiếp cận chip AI tiên tiến của Nvidia, trong bối cảnh Mỹ áp đặt các biện pháp hạn chế xuất khẩu mặt hàng này.

Ông Jensen Huang và bà Alice Huang từng chụp ảnh cùng nhau tại một quán bar ở Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) năm 2024. Cùng thời điểm, Megaspeed bắt đầu triển khai thương vụ mua chip AI tiên tiến trị giá hàng tỷ USD.

Ngày 8/11, CEO Nvidia gửi thông điệp tới nhân viên, xác nhận đã ngoại tình và nhận hoàn toàn trách nhiệm về hành động của mình, theo Reuters.

“Hành động của tôi đã làm tổn thương vợ và các con. Không có lý do nào có thể biện minh cho những gì tôi đã làm. Tôi vô cùng xin lỗi”, ông viết.