Trung Quốc bác bỏ cáo buộc do thám lãnh đạo Nvidia

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo truyền thông quốc tế ngày 9/11, phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn cho biết: “Chúng tôi đã phản hồi về vấn đề này trước đây. Câu chuyện về gián điệp Trung Quốc hoàn toàn là vu khống và bôi nhọ vô căn cứ”.

Tuyên bố được đưa ra sau khi hội đồng quản trị Nvidia thông báo mở cuộc điều tra về các thông tin truyền thông cho rằng có một hoạt động tình báo nước ngoài liên quan đến vụ việc.

Ngày 8/11, hội đồng quản trị tập đoàn sản xuất chip này thông báo mở cuộc điều tra liên quan đến ông Huang, sau khi ông thừa nhận ngoại tình với một phụ nữ mà giới chức Mỹ cho rằng đang làm việc cho cơ quan tình báo Trung Quốc.

Cuối tháng trước, tờ The New York Times đưa tin các quan chức tình báo Mỹ kết luận rằng bà Alice Huang, một nữ doanh nhân Trung Quốc có liên hệ với công ty trung tâm dữ liệu Megaspeed có trụ sở tại Singapore, đã chuyển thông tin cho Bắc Kinh.