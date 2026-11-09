Trung Quốc bác bỏ cáo buộc cử điệp viên tiếp cận CEO Nvidia

Bắc Kinh bác bỏ cáo buộc rằng Trung Quốc tiến hành hoạt động gián điệp nhắm vào ông Jensen Huang, Giám đốc điều hành (CEO) của tập đoàn công nghệ Nvidia. Vụ việc tiếp tục thu hút sự chú ý trong bối cảnh chỉ còn hơn một tuần nữa là diễn ra cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

“Chúng tôi đã từng phản hồi về vấn đề này. Những cáo buộc về cái gọi là 'gián điệp Trung Quốc' hoàn toàn vô căn cứ, không gì khác ngoài hành động bôi nhọ và vu khống Trung Quốc”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn tuyên bố tại cuộc họp báo ngày 9/11.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn tuyên bố tại cuộc họp báo ngày 9/11. Ảnh: Reuters

Phản ứng trên được đưa ra sau khi tờ The New York Times đăng tải thông tin cho rằng ông Jensen Huang đã thừa nhận với Hội đồng quản trị Nvidia về mối quan hệ ngoài hôn nhân với một nữ lãnh đạo doanh nghiệp, người bị các cơ quan tình báo Mỹ xác định là đang thu thập thông tin cho Bắc Kinh.

Trong khi đó, tờ Global Times (Thời báo Hoàn Cầu), một ấn phẩm thuộc Nhân Dân nhật báo (People's Daily), cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, bác bỏ những thông tin cho rằng Bắc Kinh có liên quan đến mối quan hệ ngoài hôn nhân của vị tỷ phú.

“Bất cứ khi nào quan hệ Trung - Mỹ bắt đầu có dấu hiệu cải thiện, thường lại xuất hiện những kẻ âm thầm tìm cách phá hoại từ trong bóng tối”, tờ Global Times bình luận.

Theo Global Times, việc truyền thông Mỹ tiếp tục đưa tin dựa trên những định kiến sẵn có nhằm vào Trung Quốc không chỉ có nguy cơ làm suy giảm uy tín của chính các cơ quan báo chí này mà còn cản trở hoạt động trao đổi công nghệ và thương mại giữa hai nước, đồng thời gây tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tuần trước, một số nghị sĩ chủ chốt của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ đã yêu cầu tổ chức một cuộc làm việc với CEO Nvidia để làm rõ mối quan hệ giữa ông và nữ lãnh đạo bị cho là có liên hệ với tình báo Trung Quốc.

Trước đó, ngày 30/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn cũng bác bỏ thông tin do The New York Times đăng tải, cho rằng ông Huang là mục tiêu của một âm mưu gián điệp, đồng thời khẳng định cáo buộc này “vô căn cứ”.

Theo kế hoạch được đề cập, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ thăm Trung Quốc vào tuần tới để tham dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Thâm Quyến. Nhân dịp này, ông dự kiến sẽ có cuộc gặp trực tiếp lần thứ ba trong năm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.