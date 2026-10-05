Trung Quốc áp thuế bổ sung 55% với thịt bò Brazil

Bộ Thương mại Trung Quốc công bố mức thuế bổ sung 55% đối với thịt bò Brazil, sau khi Tổng cục Hải quan nước này xác nhận Brazil đã sử dụng hết hạn ngạch 1,106 triệu tấn

Bộ Thương mại Trung Quốc công bố mức thuế bổ sung 55% đối với thịt bò Brazil, sau khi Tổng cục Hải quan nước này xác nhận Brazil đã sử dụng hết hạn ngạch 1,106 triệu tấn được phân bổ cho năm 2026. Cộng với mức thuế nhập khẩu thông thường 12%, tổng thuế suất áp lên lượng thịt bò vượt hạn ngạch lên tới 67%, mức mà giới xuất khẩu Brazil đánh giá là quá cao để tiếp tục bán hàng. Biện pháp này nằm trong cơ chế tự vệ thương mại Trung Quốc công bố hồi tháng 1/2026, theo đó thịt bò nhập khẩu từ các nhà cung cấp chủ chốt, trong đó có Brazil, sẽ chịu thêm thuế 55% khi vượt mức hạn ngạch. Mục tiêu của cơ chế là bảo vệ ngành chăn nuôi bò trong nước trước làn sóng hàng nhập khẩu giá rẻ.

Trước khi hạn ngạch cạn kiệt, phía Brazil đã đề xuất sử dụng phần hạn ngạch chưa dùng hết của Uruguay, một nước xuất khẩu thịt bò khác tại Nam Mỹ. Tuy nhiên, Trung Quốc đã bác bỏ phương án này cho cả năm 2026 và 2027. Theo các nguồn tin trong ngành, Bắc Kinh nhiều khả năng sẽ không chấp thuận việc chuyển nhượng hạn ngạch giữa các quốc gia, kể cả khi hai bên tự đạt được thỏa thuận. Brazil là nhà cung cấp thịt bò lớn nhất của Trung Quốc, đồng thời cũng là thị trường tiêu thụ quan trọng nhất của ngành thịt bò quốc gia Nam Mỹ. Việc mất quyền tiếp cận thị trường trong quý IV đặt các doanh nghiệp giết mổ và người chăn nuôi Brazil trước áp lực lớn về đầu ra.

Khó khăn càng chồng chất khi thịt bò Brazil đồng thời chịu các biện pháp hạn chế mới từ EU và mức thuế cao hơn tại Hoa Kỳ. Hiệp hội các nhà xuất khẩu thịt Brazil (Abiec) trước đó đã dự báo khối lượng xuất khẩu thịt bò của nước này năm 2026 sẽ giảm khoảng 10% so với năm 2025, do tác động từ các rào cản tại Trung Quốc và EU. Giới quan sát hiện theo dõi sát việc Trung Quốc có gia hạn cơ chế hạn ngạch thịt bò sang năm 2027 hay không, với quyết định dự kiến được đưa ra trước cuối năm nay. Kết quả này sẽ định hình chiến lược sản xuất và xuất khẩu của ngành chăn nuôi bò Brazil trong thời gian tới.