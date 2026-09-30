Trung Quốc áp thuế bổ sung 55% đối với thịt bò Brazil

Thịt bò được bày bán tại siêu thị ở Rio de Janeiro, Brazil. Ảnh tư liệu, minh họa: AFP/TTXVN

Trước đó, vào tháng 1, Trung Quốc đã công bố mức thuế bổ sung này, áp dụng chung cho tất cả các nhà cung cấp, nhằm bảo hộ ngành chăn nuôi gia súc trong nước. Mức thuế mới này sẽ cộng dồn vào thuế nhập khẩu tiêu chuẩn 12%, nâng tổng mức thuế nhập khẩu mà Brazil phải chịu lên tới 67% đối với tất cả các lô hàng vượt quá hạn ngạch.

Bộ Thương mại Trung Quốc xác nhận Brazil - quốc gia xuất khẩu thịt bò lớn nhất thế giới - đã chạm hạn ngạch xuất khẩu 1,1 triệu tấn sang thị trường Trung Quốc tính đến ngày 30/9.

Tuần trước, Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva cho biết Uruguay đã đồng ý cho phép Brazil sử dụng phần hạn ngạch xuất khẩu thịt bò còn dư của nước này sang Trung Quốc. Tuy nhiên, các nguồn tin trong ngành cho biết phía Trung Quốc vẫn chưa chấp thuận cho Brazil sử dụng hạn ngạch của Uruguay trong năm nay cũng như năm tới.

Giới phân tích nhận định ngay cả khi Brazil đạt được thỏa thuận trực tiếp với các quốc gia khác về lượng hạn ngạch chưa sử dụng, Trung Quốc cũng khó có khả năng đồng ý. Trước đó vào tháng 5, truyền thông từng đưa tin Trung Quốc đã bác bỏ các nỗ lực vận động hành lang liên tục từ phía Brazil về vấn đề này. Bộ Thương mại Trung Quốc vẫn chưa đưa ra bình luận nào về các đề nghị từ phía Brazil.

Hiện tại, mọi sự chú ý đang đổ dồn vào việc liệu Trung Quốc - khách hàng tiêu thụ thịt bò lớn nhất của Brazil - có gia hạn hệ thống hạn ngạch nhập khẩu thịt bò cho năm 2027 trước khi năm nay kết thúc hay không.

Theo ước tính từ Hiệp hội các nhà xuất khẩu thịt bò Brazil (Abiec), tổng sản lượng xuất khẩu thịt bò của quốc gia này được dự đoán sẽ giảm 10% trong năm 2026 so với năm ngoái. Sự sụt giảm này diễn ra trong bối cảnh các biện pháp hạn chế từ Trung Quốc cùng động thái thắt chặt tương tự vừa qua từ Liên minh châu Âu (EU) đang tạo ra áp lực lớn lên ngành sản xuất của nước này.