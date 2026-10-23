Trung Quốc áp đảo thị trường đóng tàu thế giới, chiếm hơn 81% đơn hàng

Xưởng đóng tàu Thượng Hải Waigaoqiao tại Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Theo số liệu do Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc (MIIT) công bố ngày 23/10, ngành đóng tàu nước này ghi nhận mức tăng trưởng mạnh trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9, với cả ba chỉ số chủ chốt gồm sản lượng hoàn thành, đơn hàng mới và lượng đơn hàng tồn đọng đều đứng đầu thế giới.

Trong 9 tháng đầu năm, các doanh nghiệp đóng tàu Trung Quốc hoàn thành tổng cộng 58,05 triệu tấn trọng tải toàn phần (DWT), tăng 50,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, lượng đơn hàng đóng tàu mới đạt 175,29 triệu DWT, tăng tới 163,2% so với cùng kỳ. Tính đến cuối tháng 9, tổng lượng đơn hàng tồn đọng của ngành đạt 399,13 triệu DWT, tăng 64,8% so với một năm trước.

Theo MIIT, Trung Quốc chiếm 63,6% sản lượng đóng tàu hoàn thành toàn cầu, 81,8% đơn hàng mới và 72,4% tổng lượng đơn hàng tồn đọng. Những con số này cho thấy các doanh nghiệp nước này không chỉ duy trì năng lực sản xuất lớn mà còn tiếp tục thu hút phần lớn nhu cầu đóng tàu mới trên thị trường quốc tế.

Tỷ trọng hơn 80% đơn hàng mới toàn cầu đã củng cố vị thế chi phối của Trung Quốc trên thị trường đóng tàu quốc tế.

Lượng đơn hàng tồn đọng tăng mạnh cũng tạo cơ sở để các nhà máy đóng tàu Trung Quốc duy trì hoạt động sản xuất trong thời gian tới. Tuy nhiên, quy mô đơn hàng lớn đồng thời đặt ra yêu cầu về năng lực tổ chức sản xuất, tiến độ bàn giao và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật ngày càng cao của khách hàng.

Bên cạnh việc mở rộng thị phần, ngành đóng tàu Trung Quốc đang đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang các công nghệ thân thiện với môi trường, trong bối cảnh lĩnh vực vận tải biển chịu sức ép giảm phát thải khí nhà kính.

Theo số liệu của MIIT, Trung Quốc chiếm 74,1% thị trường đơn hàng mới toàn cầu đối với các loại tàu sử dụng năng lượng xanh trong 9 tháng đầu năm. Tỷ trọng này tăng 5,7 điểm phần trăm so với giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 6.

Kết quả trên cho thấy các doanh nghiệp đóng tàu Trung Quốc đang mở rộng hoạt động sang phân khúc tàu sử dụng những nguồn năng lượng và công nghệ vận hành ít phát thải hơn. Đây là lĩnh vực ngày càng được chú trọng khi các hãng vận tải biển tìm cách giảm tác động môi trường và nâng cao hiệu quả sử dụng nhiên liệu.

Việc chiếm tỷ trọng lớn trong đơn hàng tàu năng lượng xanh cũng giúp Trung Quốc củng cố vị thế ở phân khúc đang phát triển của thị trường đóng tàu toàn cầu, bên cạnh lợi thế về quy mô sản xuất truyền thống.

Với sản lượng tăng trưởng mạnh, lượng đơn hàng mới gia tăng và thị phần tàu năng lượng xanh tiếp tục mở rộng, Trung Quốc đang duy trì lợi thế trên nhiều phân khúc của ngành đóng tàu thế giới. Diễn biến trong những tháng cuối năm sẽ cho thấy các doanh nghiệp nước này có thể chuyển lượng đơn hàng lớn thành sản lượng bàn giao thực tế đến đâu, đồng thời duy trì đà chuyển đổi công nghệ trong bối cảnh ngành hàng hải toàn cầu ngày càng chú trọng mục tiêu giảm phát thải.