Trung Quốc ấn định thời gian tổ chức Đại hội Đảng lần thứ XXI

Ảnh minh họa: Lễ kỷ niệm 105 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Theo thông báo của Hội nghị, tham dự có 162 ủy viên chính thức, 117 ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương, dưới sự chủ trì của Bộ Chính trị. Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có bài phát biểu quan trọng.

Hội nghị đã nghe và thảo luận về báo cáo công tác của Bộ Chính trị do Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trình bày; xem xét, thông qua Quyết định của Trung ương về một vài vấn đề về kiên trì thúc đẩy quản trị Đảng nghiêm minh toàn diện.

Hội nghị đánh giá cao công tác của Bộ Chính trị kể từ Hội nghị Trung ương 4 đến nay, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển với chất lượng cao, xây dựng nền pháp quyền dân chủ xã hội chủ nghĩa, hoàn thành các mục tiêu của Quy hoạch 5 năm lần thứ 14, mở đầu tốt đẹp cho Quy hoạch 5 năm lần thứ 15, triển khai xây dựng và phát động cuộc học tập và giáo dục về thành tích chính trị đúng đắn, tổ chức kỷ niệm trọng thể 105 năm Ngày thành lập Đảng...

Nhìn lại chặng đường hơn 100 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc, hội nghị đã chỉ ra những nguyên nhân dẫn đến thắng lợi của Đảng, đặc biệt là việc tìm ra hai đáp án về việc "để người dân giám sát chính quyền" và "tự cách mạng" để thúc đẩy xây dựng Đảng bước vào thời kỳ mới, giúp vượt qua chu kỳ thịnh suy của lịch sử.

Hội nghị đánh giá cao những thành tựu về quản trị Đảng nghiêm minh toàn diện trong thời đại mới, đồng thời chỉ rõ công tác này đang có những điều kiện thuận lợi, nhưng cũng đứng trước nhiều tình hình mới, vấn đề mới; đòi hỏi việc kiên trì thúc đẩy quản trị Đảng nghiêm minh toàn diện trên các nguyên tắc: kiên trì phục vụ sứ mệnh và nhiệm vụ của Đảng, kiên trì vai trò trên hết của xây dựng Đảng về chính trị, kiên trì nghiêm minh toàn diện, định hướng giải quyết vấn đề, có kế thừa và sáng tạo, trên làm gương cho dưới, quản trị Đảng theo quy định.

Hội nghị đã có những định hướng một cách hệ thống về công tác quản trị Đảng nghiêm minh toàn diện, nhấn mạnh tăng cường tính đảng của đảng viên, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng đội ngũ cán bộ chất lượng cao, xây dựng hệ thống tổ chức chặt chẽ, xuyên suốt từ trên xuống dưới, thực thi hiệu quả, tăng cường tác phong và kỷ luật, kiên định trong thúc đẩy không dám tham nhũng, không thể tham nhũng và không muốn tham nhũng; kiên trì quản trị Đảng bằng thể chế và theo quy định, hoàn thiện hệ thống giám sát Đảng và Nhà nước, tăng cường trách nhiệm quản trị Đảng một cách nghiêm túc.

Hội nghị quyết định Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XXI của Đảng sẽ tổ chức vào nửa cuối năm 2027 tại thủ đô Bắc Kinh, nhấn mạnh đây là sự kiện trọng đại diễn ra vào thời kỳ then chốt khi Trung Quốc cơ bản thực hiện xong hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa, hướng tới mục tiêu phấn đấu "trăm năm" thứ hai.

Hội nghị bầu ông Trương Thăng Dân, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương làm Ủy viên Bộ Chính trị, quyết định 10 ủy viên dự khuyết trở thành ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương; thông qua các báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và xác nhận các quyết định của Bộ Chính trị về việc khai trừ ra khỏi Đảng 33 ủy viên chính thức và ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng.