Trung Nam rót hơn 4.000 tỷ đồng làm dự án điện gió tại Lạng Sơn

Ảnh minh họa: Nhà máy điện gió Đình Lập 5 có công suất thiết kế 100 MW, tổng vốn đầu tư 4.079,5 tỷ đồng. Ảnh: Cổng TTĐT Chính phủ

UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành Quyết định số 1925/QĐ-UBND ngày 16/10, chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Nhà máy điện gió Đình Lập 5 đối với CTCP Đầu tư xây dựng Trung Nam và CTCP Năng lượng tái tạo Trung Nam,hai doanh nghiệp thuộc Trungnam Group.

Dự kiến đưa nhà máy điện gió 100 MW vào vận hành cuối năm 2028

Theo quyết định được phê duyệt, dự án Nhà máy điện gió Đình Lập 5 được triển khai tại các xã Đình Lập, Kiên Mộc và Châu Sơn, tỉnh Lạng Sơn, với công suất thiết kế 100 MW và tổng vốn đầu tư 4.079,5 tỷ đồng.

Về tiến độ, dự án dự kiến thực hiện giai đoạn chuẩn bị đầu tư từ quý 3/2026 đến quý 2/2027. Giai đoạn triển khai xây dựng kéo dài từ quý 3/2027 đến quý 3/2028, trước khi hoàn thành và đưa vào vận hành, khai thác trong quý 4/2028.

Về quy mô kỹ thuật, nhà máy gồm hệ thống tua-bin gió và các thiết bị phụ trợ, hệ thống cáp điện trung thế nội bộ, trạm biến áp nâng áp 220 kV có công suất 2x63 MVA cùng đường dây 220 kV mạch kép để đấu nối vào hệ thống điện.

Các hạng mục phát điện và truyền tải được đầu tư đồng bộ nhằm phục vụ việc đấu nối, đưa nguồn điện từ nhà máy vào hệ thống điện khi dự án hoàn thành.

Theo kế hoạch được công bố, Đình Lập 5 là dự án mở đầu cho hoạt động phát triển các dự án năng lượng quy mô lớn của Trungnam Group tại khu vực phía Bắc.

Mở rộng đầu tư năng lượng ra phía Bắc

Trước dự án Đình Lập 5, Trungnam Group đã triển khai các hoạt động đầu tư năng lượng và hạ tầng tại miền Trung, Tây Nguyên, miền Nam và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Việc được chấp thuận đầu tư Nhà máy điện gió Đình Lập 5 tại Lạng Sơn đánh dấu bước mở rộng địa bàn hoạt động của doanh nghiệp ra phía Bắc.

Ông Nguyễn Tâm Thịnh, Chủ tịch HĐQT Trungnam Group, cho biết dự án có ý nghĩa quan trọng đối với định hướng phát triển của tập đoàn tại miền Bắc. Theo kế hoạch, khi vận hành vào năm 2028, nhà máy sẽ bổ sung nguồn điện tái tạo cho tỉnh Lạng Sơn, đồng thời đóng góp nguồn cung cho hệ thống điện quốc gia.

Dự án được triển khai trong bối cảnh nhu cầu điện, đặc biệt tại khu vực miền Bắc, được dự báo tiếp tục tăng.

Theo số liệu được dẫn từ báo cáo về các giải pháp bảo đảm cung ứng điện và điều chỉnh Quy hoạch điện VIII, đến năm 2028, công suất thiếu hụt dự kiến khoảng 5.914 MW, sản lượng thiếu hụt khoảng 7,78 tỷ kWh. Riêng khu vực miền Bắc, mức thiếu hụt công suất được nêu là khoảng 6.495 MW, với sản lượng thiếu hụt khoảng 7,75 tỷ kWh.

Trong bối cảnh đó, việc bổ sung các dự án điện gió được kỳ vọng góp phần đa dạng hóa cơ cấu nguồn điện, tăng khả năng cung ứng điện tại địa phương và bổ sung nguồn điện cho hệ thống điện quốc gia.

Bên cạnh dự án Đình Lập 5, Trungnam Group cho biết đang nghiên cứu thêm các cơ hội đầu tư năng lượng tại miền Bắc, trong đó chú trọng khả năng kết nối giữa các nguồn phát điện và hệ thống truyền tải.

Đối với dự án tại Lạng Sơn, doanh nghiệp cam kết phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng để hoàn thiện các thủ tục liên quan đến đất đai, xây dựng, môi trường và bảo tồn di sản văn hóa theo quy định trước khi triển khai các bước tiếp theo.

Trần Trọng