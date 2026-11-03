Trung Nam rót 2.900 tỷ đồng vào dự án điện gió tại Đắk Lắk

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà máy điện gió Ea Sin.

Theo đó, hai nhà đầu tư được chấp thuận gồm Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam và Công ty Cổ phần Năng lượng Tái tạo Trung Nam.

Dự án được triển khai tại xã Cư Pơng và xã Ea Khăl, tỉnh Đắk Lắk, với mục tiêu sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo, truyền tải và phân phối điện.

Về quy mô, Nhà máy điện gió Ea Sin có công suất thiết kế 77MW, diện tích sử dụng đất có thời hạn khoảng 27ha và diện tích sử dụng tạm thời khoảng 20ha. Sản phẩm của dự án là điện sản xuất từ năng lượng gió, cung cấp vào lưới điện quốc gia.

Dự án sẽ xây dựng đường dây 220kV, gồm đoạn một mạch và đoạn ba mạch dùng chung, chia sẻ đầu tư với dự án Nhà máy điện gió Ea Sin 2, để đấu nối về trạm biến áp 500kV Nhà máy điện gió Ea Nam.

Tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 2.893 tỷ đồng.

Nhà máy điện gió Eanam Đăk Lăk do Trungnam Group làm chủ đầu tư.

Đắk Lắk là một trong những địa phương được Trungnam dành nhiều tâm huyết trong chiến lược phát triển năng lượng tái tạo. Từ năm 2021, doanh nghiệp đã ghi dấu ấn với việc đầu tư và phát triển dự án điện gió trên bờ có quy mô hơn 400 MW – một trong những dự án điện gió trên bờ lớn nhất được triển khai trong giai đoạn này tại Việt Nam.

Việc lựa chọn Đắk Lắk không chỉ xuất phát từ tiềm năng phát triển năng lượng gió của địa phương, mà còn từ tầm nhìn dài hạn về vai trò của Tây Nguyên trong cấu trúc phát triển kinh tế và năng lượng quốc gia. Với lợi thế về điều kiện tự nhiên, quỹ đất và dư địa phát triển hạ tầng, Đắk Lắk đang có khả năng thu hút các dòng vốn đầu tư quy mô lớn, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng, hạ tầng và công nghiệp.

Nhà máy điện gió Ea Sin sẽ trở thành một dự án nối dài cho việc kiến tạo nguồn năng lượng ổn định tại địa phương, trực tiếp đóng góp vào tăng trưởng kinh tế lâu dài cho vùng đất cao nguyên đang trên đà phát triển. Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng ngày càng gia tăng, quá trình chuyển dịch năng lượng đang mở ra những cơ hội phát triển mới. Dự án sẽ góp phần khai thác hiệu quả lợi thế địa phương, đồng thời tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế - xã hội khu vực, đồng hành cùng mục tiêu tăng trưởng 02 con số của Chính Phủ.

Ông Nguyễn Tâm Thịnh – Chủ tịch tập đoàn Trung Nam chia sẻ “Việc đưa hạ tầng các dự án kết nối vốn là định hướng chúng tôi đã chuẩn bị, việc đầu tư hạ tầng có tính liên kết, góp phần tối ưu hóa hệ thống đấu nối và tạo nền tảng cho việc phát triển các dự án năng lượng trong khu vực là điều chúng tôi luôn nỗ lực thực hiện, đây sẽ điều tối ưu cho địa phương khi quy hoạch cũng như đầu tư các dự án tiếp theo”

Theo kế hoạch được phê duyệt, tiến độ hoàn thành các thủ tục đầu tư, xây dựng cơ bản và đưa công trình vào khai thác vận hành dự kiến trong Quý IV/2028.

Về nhà đầu tư,Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Trungnam Group) được thành lập năm 2004, hoạt động trong các lĩnh vực năng lượng, hạ tầng - xây dựng, bất động sản và công nghiệp thông tin điện tử.

Từ năm 2018, doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo. Đến tháng 10/2021, Trung Nam đã đóng góp 1,63GW công suất năng lượng vào lưới điện quốc gia.

Đến tháng 7/2026, doanh nghiệp có vốn điều lệ hơn 24.726 tỷ đồng.

Hiện ông Nguyễn Tâm Thịnh giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty.

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Năng lượng Tái tạo Trung Nam có tiền thân là Công ty Cổ phần Tổng Công ty Năng lượng Trung Nam, thành lập năm 2020 và là thành viên thuộc Trungnam Group. Người đại diện theo pháp luật hiện nay là ông Lê Như Phước An, Tổng giám đốc. Doanh nghiệp có vốn điều lệ 9.083 tỷ đồng.