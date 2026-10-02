Trung Nam Group liên tiếp bị xử phạt, áp lực minh bạch từ những lô trái phiếu nghìn tỷ

Mới đây, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt Công ty cổ phần Trung Nam (Trung Nam Land) 92,5 triệu đồng do vi phạm quy định về công bố thông tin trong lĩnh vực chứng khoán.

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước liên tiếp xử phạt các doanh nghiệp trong hệ sinh thái Trung Nam Group vì vi phạm công bố thông tin trái phiếu.

Theo quyết định xử phạt, doanh nghiệp này bị xác định chậm công bố nhiều tài liệu gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), trong đó có báo cáo tài chính, báo cáo tình hình tài chính, báo cáo về việc thanh toán gốc, lãi trái phiếu, báo cáo kiểm toán việc sử dụng vốn huy động từ trái phiếu và báo cáo thực hiện cam kết với người sở hữu trái phiếu.

Trước đó, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Trungnam Group) cũng bị xử phạt số tiền tương tự vì các vi phạm liên quan đến nghĩa vụ công bố thông tin. Các tài liệu bị chậm công bố gồm thông tin về kết quả phát hành trái phiếu, tình hình thực hiện cam kết với trái chủ, báo cáo tài chính và báo cáo sử dụng nguồn vốn huy động.

Như vậy, trong thời gian ngắn, hai doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Trung Nam đã bị xử phạt với tổng số tiền 185 triệu đồng.

Các quyết định xử phạt gần đây nối dài chuỗi vấn đề liên quan đến việc công bố thông tin của các doanh nghiệp trong hệ sinh thái Trung Nam.

Trước đó, Công ty cổ phần Điện mặt trời Trung Nam Trà Vinh - một doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Trung Nam cũng từng bị Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt 92,5 triệu đồng do không gửi hoặc gửi không đúng thời hạn nhiều tài liệu công bố thông tin liên quan đến báo cáo tài chính, tình hình tài chính, việc thực hiện cam kết với người sở hữu trái phiếu, tình hình thanh toán gốc lãi và sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu.

Các vụ việc cho thấy điểm chung trong những vi phạm được cơ quan quản lý chỉ ra không nằm ở hoạt động kinh doanh cốt lõi, mà tập trung vào nghĩa vụ minh bạch thông tin - yếu tố đặc biệt quan trọng đối với doanh nghiệp huy động vốn qua kênh trái phiếu.

Trong bối cảnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp được siết chặt sau giai đoạn tăng trưởng nóng, yêu cầu công khai thông tin về tình hình tài chính, dòng tiền sử dụng vốn và khả năng thực hiện nghĩa vụ trả nợ ngày càng được nhà đầu tư quan tâm.

Trung Nam Group được thành lập năm 2004, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như năng lượng, hạ tầng - xây dựng, bất động sản và công nghiệp. Doanh nghiệp này từng tham gia nhiều dự án quy mô lớn, trong đó có dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) với tổng mức đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng.

Bên cạnh các dự án hạ tầng, Trung Nam cũng là một trong những doanh nghiệp tư nhân tham gia mạnh vào lĩnh vực năng lượng tái tạo với nhiều dự án điện mặt trời, điện gió. Việc phát triển các dự án quy mô lớn đòi hỏi nguồn vốn đầu tư rất lớn, trong đó trái phiếu doanh nghiệp từng là một kênh huy động vốn quan trọng.

Tuy nhiên, với những doanh nghiệp có mức độ sử dụng đòn bẩy tài chính cao, yêu cầu minh bạch thông tin không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn liên quan trực tiếp đến niềm tin của nhà đầu tư.

Theo giới chuyên môn, việc chậm công bố thông tin dù chưa phản ánh trực tiếp khả năng thanh toán của doanh nghiệp nhưng có thể ảnh hưởng đến mức độ đánh giá rủi ro của thị trường. Nhà đầu tư thường dựa vào các báo cáo định kỳ để theo dõi dòng tiền, tình hình tài chính và khả năng thực hiện nghĩa vụ của doanh nghiệp phát hành.

Nhìn rộng hơn, câu chuyện của Trung Nam Group cũng phản ánh thách thức chung của nhiều doanh nghiệp tư nhân mở rộng nhanh thông qua các dự án vốn lớn.

Khi quy mô hoạt động tăng lên, số lượng pháp nhân trong hệ sinh thái nhiều hơn, cùng với việc huy động vốn từ nhiều kênh khác nhau, yêu cầu về hệ thống quản trị, kiểm soát nội bộ và công bố thông tin cũng trở nên phức tạp hơn.

Các mức phạt hành chính trong lĩnh vực chứng khoán chủ yếu nhằm nhắc nhở doanh nghiệp tuân thủ quy định về minh bạch thông tin. Tuy nhiên, với những doanh nghiệp có hoạt động huy động vốn lớn, việc duy trì kỷ luật công bố thông tin được xem là yếu tố quan trọng để củng cố niềm tin của nhà đầu tư và thị trường.