Trung - Mỹ thúc đẩy thảo luận thương mại trước cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) trong cuộc gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc, tại Bắc Kinh ngày 14/5/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc họp diễn ra chỉ vài ngày trước cuộc gặp dự kiến giữa lãnh đạo hai nước tại Thâm Quyến vào 19/11.

Theo Tân Hoa Xã, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết: “Hai bên đã có những trao đổi thẳng thắn, sâu sắc và mang tính xây dựng về việc thực hiện các kết quả từ những cuộc đàm phán kinh tế - thương mại trước đó giữa Trung Quốc và Mỹ, bao gồm các vấn đề về thuế quan, thỏa thuận cắt giảm thuế quan tương hỗ với quy mô ‘30 tỷ USD đổi 30 tỷ USD’, thương mại nông sản và các vấn đề khác mà hai bên cùng quan tâm”.

Bộ này không tiết lộ liệu hai bên có đạt được thỏa thuận nào tại cuộc họp hay không.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết thêm, hai bên sẽ tiếp tục sử dụng hội đồng này để giải quyết những quan ngại về thương mại, mở rộng hợp tác và xử lý các vấn đề còn tồn đọng.

Sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington hồi tháng 9, hai bên đã đề xuất gói cắt giảm thuế quan tương hỗ trị giá 60 tỷ USD, bao gồm khoảng 17 tỷ USD giá trị nông sản Mỹ mà Trung Quốc nhập khẩu trong năm 2024. Tuy nhiên, kế hoạch này vẫn chưa được hoàn tất.

Theo phân tích của hãng tin Reuters dựa trên dữ liệu hải quan được công bố đầu tháng 11, lượng nông sản Mỹ (không bao gồm đậu tương) mà Trung Quốc thu mua đang trên đà xuống mức thấp nhất trong 7 năm vào năm 2026. Diễn biến này xảy ra bất chấp cam kết trong thỏa thuận về việc Trung Quốc mua 17 tỷ USD nông sản mỗi năm đến hết năm 2028, cho thấy những bất ổn vẫn còn bao trùm thỏa thuận.

Bắc Kinh đã nhiều lần thúc giục Washington thực hiện thỏa thuận cắt giảm thuế quan trị giá 60 tỷ USD, coi đây là điều kiện tiên quyết để tăng cường thu mua nông sản Mỹ.

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump sẽ gặp Chủ tịch Tập Cận Bình ngày 19/11 bên lề Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), tổ chức tại Thâm Quyến. Đây sẽ là cuộc gặp thứ tư giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng năm ngoái.

Bên cạnh cuộc gặp song phương, theo tuyên bố của Nhà Trắng ngày 13/11, Tổng thống Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ tiến hành cuộc gặp ba bên đầu tiên bên lề APEC.

Theo các quan chức Mỹ, tại cuộc gặp này, Tổng thống Trump muốn thảo luận về việc cắt giảm kho vũ khí hạt nhân toàn cầu, đồng thời đề cập đến cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran ở Trung Đông. Trong khi đó, nhà lãnh đạo Mỹ dự kiến sẽ không đề cập đến vấn đề xung đột tại Ukraine.