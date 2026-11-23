Tại một buổi cinetour giao lưu cùng khán giả, đạo diễn Trung Lùn đã có những chia sẻ xoay quanh nguồn cảm hứng làm phim gắn với hình ảnh anh Long Quận 9. Theo lời kể của vị đạo diễn, việc quan sát những hình ảnh anh Long giúp đỡ người đi đường, từ hỗ trợ phương tiện gặp sự cố đến đưa trẻ em về nhà mà không nhận chi phí hay thù lao, đã để lại cho ông nhiều ấn tượng.

Đạo diễn Trung Lùn cùng dàn cast tại buổi ra mắt phim Trại Giam Hạnh Phúc

Đạo diễn ví hành động của anh Long giống như hình ảnh người hỗ trợ trên đường phố, nhưng khác với việc can thiệp các tình huống bắt cướp thường thấy mà là gặp ai trên đường cần giúp đỡ thì chủ động hỗ trợ. Từ sự đồng cảm với tinh thần tương trợ đời thường ấy, Trung Lùn cho biết ông muốn đưa sự tích cực này vào một dự án khai thác đề tài trại giam, vốn là mảng đề tài còn ít được khai thác trên màn ảnh. Thay vì chỉ dừng lại ở không khí nặng nề hay bi kịch đơn thuần, đạo diễn mong muốn tác phẩm mang tới góc nhìn ý nghĩa và lan tỏa năng lượng tích cực hơn tới khán giả.

Phân cảnh trong phim Trại Giam Hạnh Phúc của đạo diễn Trung Lùn

Trong chia sẻ tại rạp, Trung Lùn cũng bày tỏ mong muốn bộ phim có cơ hội tiếp cận những người đang chấp hành án trong trại giam. Ông kỳ vọng thông điệp của tác phẩm có thể tiếp thêm sự tích cực để họ giữ vững tinh thần, hướng tới những điều tốt đẹp và tìm lại con đường làm lại cuộc đời sau quá trình cải tạo.

Những tâm sự của đạo diễn Trung Lùn trong hành trình đi rạp giao lưu tiếp tục nhận được sự quan tâm từ người xem, hé lộ thêm cách ê-kíp đặt để thông điệp tích cực vào dự án điện ảnh của mình.