Loạt hình ảnh và trích đoạn hậu trường của bộ phim điện ảnh Bắt Cá 3 Tay vừa qua thu hút sự quan tâm của khán giả khi hé lộ phân cảnh lễ cưới của nhân vật nữ chính do Thúy Ngân đảm nhận. Bên cạnh tạo hình cô dâu của nữ diễn viên, biểu cảm của nghệ sĩ Trung Lùn trong vai người cha đứng cạnh con gái tại ngày trọng đại trở thành tâm điểm chú ý.

Ảnh: Poster phim Bắt cá ba tay

Cụ thể, khi chứng kiến Thúy Ngân diện bộ váy cưới trắng chuẩn bị tiến vào lễ đường, Trung Lùn không giấu được sự xúc động. Nam nghệ sĩ lặng người ngắm nhìn con gái, đôi mắt đỏ hoe và rưng rưng như đang tiễn con về nhà chồng ngoài đời thật. Giữa mạch phim vốn mang màu sắc hài hước, náo nhiệt, khoảnh khắc lặng đi của người cha trước ngưỡng cửa hôn nhân của con gái tạo nên điểm nhấn cảm xúc rõ nét cho tác phẩm.

Trong Bắt Cá 3 Tay, Thúy Ngân vào vai cô gái trẻ hiện đại nhưng rơi vào tình huống trớ trêu khi cùng lúc vướng vào mối quan hệ tình cảm với ba chàng trai có tính cách trái ngược. Đồng hành cùng tuyến nhân vật này, Trung Lùn đảm nhận vai người cha luôn dõi theo, lo lắng cho hạnh phúc của con gái trước những rắc rối tình trường. Ngoài phim trường, cả hai vốn có mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết qua nhiều dự án nghệ thuật và chương trình truyền hình, giúp sự tung hứng trong phân cảnh tình cha con diễn ra tự nhiên.

Nghệ sĩ Trung Lùn tạo được sự đồng cảm qua vai diễn người cha giàu tình cảm.Nguồn: Wikipedia

Sau khi những hình ảnh này được chia sẻ trên mạng xã hội, cộng đồng mạng để lại nhiều bình luận bày tỏ sự đồng cảm với diễn xuất của Trung Lùn. Nhiều khán giả nhận xét ánh mắt của nam nghệ sĩ mang lại cảm giác chân thật như một người cha thực thụ trong ngày cưới của con. Song song đó, tạo hình cô dâu của Thúy Ngân cũng khiến người hâm mộ thích thú và đồng loạt bày tỏ mong muốn sớm thấy nữ diễn viên khoác váy cưới ngoài đời thực.