Buổi họp báo ra mắt phim điện ảnh Trại Giam Hạnh Phúc vừa qua thu hút sự quan tâm của truyền thông và khán giả với sự góp mặt của đạo diễn Trung Lùn cùng dàn diễn viên, trong đó có Lương Thế Thành và Gi A Nguyễn. Trong phần giao lưu hậu trường, Lương Thế Thành bất ngờ nhắc đến việc anh gặp khó khăn khi quay một phân cảnh đặc biệt dưới sự chỉ đạo của đàn anh.

Dàn cast phim Trại Giam Hạnh Phúc

Cụ thể, trong phim có phân cảnh nhân vật của Lương Thế Thành thực hiện hành vi xâm hại nhân vật do Gi A Nguyễn đảm nhận. Theo lời nam diễn viên, quá trình làm việc và phối hợp giữa anh cùng Gi A Nguyễn diễn ra thuận lợi, tự nhiên vì cả hai đều giữ tâm lý thoải mái khi hóa thân vào vai diễn. Tuy nhiên, tình huống trớ trêu lại xuất hiện từ phía đạo diễn Trung Lùn. Khi bước vào set quay để hướng dẫn diễn xuất cho phân cảnh nhạy cảm này, Trung Lùn bất ngờ tỏ ra ngại ngùng, mắc cỡ và lúng túng thay vì chỉ đạo dứt khoát như thường lệ. Cách phản ứng này của nam đạo diễn vô tình khiến cặp đôi diễn viên gặp khó khăn trong việc nắm bắt ý đồ thị phạm, tạo nên câu chuyện hậu trường hài hước được Lương Thế Thành đem ra trêu chọc đàn anh ngay tại sự kiện.

Phân cảnh trong phim Trại Giam Hạnh Phúc

Trong dự án lần này, Trung Lùn giữ vai trò cầm trịch khâu đạo diễn, trực tiếp làm việc cùng Lương Thế Thành – gương mặt quen thuộc của màn ảnh phía Nam với kinh nghiệm diễn xuất dày dặn – và nữ diễn viên trẻ Gi A Nguyễn. Dù gắn liền với hình ảnh hài hước, hoạt ngôn trên sân khấu, Trung Lùn ngoài đời vốn có tính cách hiền lành nên dễ ngượng ngùng trước các cảnh quay táo bạo. Màn trêu đùa nửa đùa nửa thật của Lương Thế Thành dành cho đàn anh cũng cho thấy mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết và không khí làm việc cởi mở của cả ê-kíp trên phim trường.

Hình ảnh Trung Lùn. Nguồn: FBNV

Sau khi đoạn chia sẻ của Lương Thế Thành tại buổi ra mắt phim được đăng tải lên mạng xã hội, cộng đồng mạng bày tỏ sự thích thú trước tính cách thật thà của đạo diễn Trung Lùn. Nhiều khán giả để lại bình luận hài hước về sự đối lập giữa hình ảnh trên sân khấu và thái độ ngại ngùng của nam đạo diễn khi chỉ đạo cảnh nhạy cảm, đồng thời dành lời khen cho tinh thần làm việc nghiêm túc của Lương Thế Thành và Gi A Nguyễn.