Không chỉ tạo điểm nhấn cảnh quan đô thị, hoạt động này còn góp phần thu hút du khách, kích cầu tiêu dùng và thúc đẩy phát triển kinh tế đêm.

Những hình ảnh biểu tượng văn hóa và đặc trưng được tái hiện sinh động bằng công nghệ trình diễn drone. Ảnh: Quang Hưng-PV TTXVN tại Trung Quốc

Màn trình diễn drone trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc, góp phần kéo dài thời gian tham quan và lưu trú của du khách tại Trùng Khánh. Ảnh: Quang Hưng-PV TTXVN tại Trung Quốc

Màn trình diễn drone kết hợp với hệ thống chiếu sáng các tòa nhà cao tầng, tạo nên không gian nghệ thuật ánh sáng độc đáo bên dòng Trường Giang. Ảnh: Quang Hưng-PV TTXVN tại Trung Quốc

Màn trình diễn ánh sáng bằng hàng nghìn thiết bị bay không người lái (drone) thắp sáng bầu trời đêm thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc, tạo điểm nhấn mới cho du lịch đô thị. Ảnh: Quang Hưng-PV TTXVN tại Trung Quốc

Sự kết hợp giữa cảnh quan sông nước, kiến trúc đô thị và nghệ thuật trình diễn drone tạo nên sức hấp dẫn riêng cho du lịch đêm Trùng Khánh. Ảnh: Quang Hưng-PV TTXVN tại Trung Quốc