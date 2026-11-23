Trùng Khánh biến bầu trời đêm thành sân khấu kích cầu du lịch
Những màn trình diễn ánh sáng bằng thiết bị bay không người lái (drone) với quy mô hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn chiếc đang trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc của thành phố Trùng Khánh, Tây Nam Trung Quốc.
Không chỉ tạo điểm nhấn cảnh quan đô thị, hoạt động này còn góp phần thu hút du khách, kích cầu tiêu dùng và thúc đẩy phát triển kinh tế đêm.
Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://dulich.thethaovanhoa.vn/trung-khanh-bien-bau-troi-dem-thanh-san-khau-kich-cau-du-lich-20261123103118376.htm