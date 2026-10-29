Trúng Jackpot Vietlott 31 tỷ đồng, người đàn ông hé lộ cách sử dụng tiền thưởng

Ngày 29-10-2026, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) tổ chức trao giải Jackpot Mega 6/45 kỳ quay số mở thưởng 01578 ngày 21-10-2026 cho anh N.A, với giá trị 31.406.181.500 đồng trước thuế.

Tại lễ trao thưởng, anh N.A dành 400 triệu đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Ảnh: Hồng Nguyễn

Thông tin từ Vietlott, anh N.A mua vé qua ứng dụng hỗ trợ Vietlott SMS bằng thuê bao Vinaphone. Anh hiện sinh sống và làm công việc tự do tại Hải Phòng, bắt đầu tham gia xổ số tự chọn Vietlott khoảng 6 tháng gần đây.

Anh cho biết thường xuyên mua vé Mega 6/45, Power 6/55 và Lotto 5/35. Bộ số trúng thưởng được lựa chọn từ những con số anh yêu thích và duy trì qua nhiều kỳ quay.

Khi biết tin trúng Jackpot, anh N.A rất bất ngờ và hạnh phúc. Anh cho rằng khoản tiền thưởng lớn sẽ giúp cải thiện kinh tế, ổn định cuộc sống gia đình. Trước đó, anh từng trúng giải Nhất Mega 6/45 trị giá 10 triệu đồng.

Tại lễ trao thưởng, anh N.A dành 400 triệu đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội thông qua Quỹ Tâm Tài Việt và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng.

Với giải thưởng hơn 31,4 tỷ đồng, anh có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định. Khoản thuế được khấu trừ trước khi nhận thưởng.