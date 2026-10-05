Trung Hội tổ chức Tuần lễ học tập suốt đời gắn với chuyển đổi số

Quang cảnh Hội nghị.

Năm 2025, xã tự đánh giá đạt “Cộng đồng học tập” mức độ 1 trong xây dựng xã hội học tập; trên 75% công dân được công nhận danh hiệu “Công dân học tập”.

Năm 2026, 19 đơn vị trên địa bàn được đánh giá, xếp loại “Đơn vị học tập” cấp xã, trong đó 4 đơn vị đạt mức độ 1 và 15 đơn vị đạt mức độ 2.

Trong khuôn khổ Tuần lễ, Trung Hội giới thiệu các mô hình ứng dụng công nghệ thông tin như: "IPad thông minh - Một chạm nhiều tiện ích" tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, giúp người dân tra cứu thông tin, dịch vụ công và thực hiện thủ tục hành chính nhanh chóng. Đồng thời triển khai các nội dung về bình đẳng giới, xây dựng nông thôn mới và các chính sách liên quan đối với người có uy tín ở địa phương.

Thông qua các hoạt động nhằm lan tỏa tinh thần học tập thường xuyên, học tập suốt đời, góp phần xây dựng xã hội học tập phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số trong giai đoạn mới.