Trung Hội khởi công xây dựng nhà lớp học và các phòng chức năng

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công công trình xây dựng nhà lớp học, các phòng chức năng và hạng mục phụ trợ Trường Tiểu học Trung Hội, Phân hiệu 1.

Theo thiết kế, dự án xây mới khối nhà lớp học và phòng chức năng cao 2 tầng, gồm 10 phòng học và phòng chức năng. Các hạng mục phụ trợ được đầu tư xây dựng gồm: Nhà vệ sinh, nhà bảo vệ, sân khấu có mái che; đồng thời cải tạo sân trường, đường đi bộ, hệ thống thoát nước và chỉnh trang khuôn viên

Dự án có tổng mức đầu tư gần 10 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác. Thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn 2026-2028.

Công trình hoàn thành sẽ góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất, tạo môi trường học tập an toàn, khang trang, đáp ứng nhu cầu dạy và học của giáo viên, học sinh. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, từng bước hoàn thiện các tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn xã Trung Hội.