Trung Hà thi tìm hiểu pháp luật về giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

Một phần thi tại Hội thi tìm hiểu pháp luật về giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Hội thi có 28 thí sinh tham gia, chia thành 4 đội. Qua các phần thi, các đội thể hiện kiến thức về quy định của pháp luật liên quan đến độ tuổi kết hôn, quyền và nghĩa vụ trong hôn nhân và gia đình, những hệ lụy của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống đối với sức khỏe, chất lượng dân số, hạnh phúc gia đình và sự phát triển của cộng đồng. Nội dung được truyền tải bằng hình thức gần gũi, phù hợp lứa tuổi học sinh, giúp các em dễ tiếp thu, dễ ghi nhớ.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức trao giải cho các đội có thành tích xuất sắc.

Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh và đội thi.

Hội thi nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về hôn nhân và gia đình, góp phần ngăn ngừa, đẩy lùi tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; khuyến khích các em trở thành tuyên truyền viên trong gia đình, nhà trường và cộng đồng. Qua đó, nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, học sinh và Nhân dân về phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, hướng tới xây dựng gia đình hạnh phúc, nâng cao chất lượng cuộc sống trên địa bàn xã.

Tin, ảnh: Lý Thu