Trung Hà chung sức xây dựng nông thôn mới

Những tuyến đường được mở rộng, khuôn viên nhà văn hóa được cải tạo cùng với phong trào xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp… đang góp phần xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nhân dân.

Bích họa tô đẹp làng quê ở Phú Nhiêu, thôn Trung Hà . Ảnh: NM

Chung sức chỉnh trang thôn xóm

Những ngày này, tuyến đường giao thông chạy từ phía sông Hồng vào khu dân cư Phú Nhiêu đang được triển khai thi công làm cống thoát nước, tiến tới thảm lại mặt đường. Đã có 10 hộ dân hiến đất vườn với tổng số gần 100m2 để nắn thẳng tuyến đường, giúp giao thông thuận lợi hơn.

Ông Phạm Văn Hưng, người dân địa phương cho biết: "10 hộ phía bên ngoài khu dân cư đã hiến xong rồi. Nhà tôi ở trong xóm, đất thổ cư. Đoạn qua nhà tôi dài hơn chục mét cũng có bức tường rào xây kiên cố. Nếu lùi tường vào mấy chục cm, tuyến đường sẽ thẳng. Tôi cũng đang đề nghị với thôn cho hiến đất. Nếu tháo dỡ, tôi chỉ mong thôn quan tâm xây dựng lại cho tôi bức tường mới là được".

Theo chia sẻ của ông Hưng, người dân Phú Nhiêu trước đây chủ yếu sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi nhưng hiện nay kinh tế đang phát triển theo hướng đa nghề. Nhiều gia đình kinh tế khá, các phương tiện giao thông nhiều. Đường rộng sẽ giúp sinh hoạt và vận chuyển hàng hóa của nhân dân tốt hơn.

Không ở trong xóm, bà Lê Thị Thiện, người dân vạn chài trên sông Hồng cho biếtgia đình làm nghề chài lưới trên sông, mỗi lần vào khu dân cư đi chợ mua sắm hoặc bán tôm cá đều phải đi qua tuyến đường này. Trước đây, đường hẹp, xuống cấp nên việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, khi tuyến đường được đầu tư xây dựng, người dân rất phấn khởi, kỳ vọng việc đi lại sẽ thuận tiện, an toàn hơn.

Đường ngõ xóm ở Phú Nhiêu, thôn Trung Hà đang được đầu tư có sự chung sức hiến đất của nhân dân. Ảnh: NM

Theo Trưởng thôn Trung Hà Chu Thị Mai Thơm, tháng 7-2026 vừa qua, sau khi hợp nhất 3 thôn Phú An, Phú Nhiêu và Trung Hà, thôn Trung Hà mới có hơn 920 hộ dân, được tổ chức thành 15 xóm. Việc đầu tư, cải tạo hạ tầng giao thông đang được triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, sản xuất và phát triển kinh tế của người dân.

Hiện, thôn Trung Hà đang thực hiện thi công một số tuyến đường trục chính. “Trước đây, đường giao thông ngõ xóm của thôn đã được đầu tư nhưng xuống cấp, đường nội đồng 1 số tuyến chưa được bê tông mặt đường hẹp, gây khó khăn cho việc đi lại và vận chuyển nông sản. Trên cơ sở đó, địa phương đã lập dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp các tuyến đường. Theo phương án triển khai, đường trục chính trong khu dân cư được trải nhựa, còn đường nội đồng được bê tông hóa…”, bà Thơm cho biết.

Tại khu dân cư Phú Nhiêu, trước đây, mặt đường chỉ rộng khoảng 3m. Việc mở rộng, nắn chỉnh tuyến đường nhằm giảm các khúc cua, tạo mặt đường thông thoáng, thuận tiện hơn cho giao thông và sinh hoạt. Đến nay, đã có 10 hộ tham gia hiến đất với tổng diện tích gần 100m².

Ông Phạm Văn Hưng, người dân thôn Phú Nhiêu cho biết sẵn sàng hiến đất để tuyến đường ngõ thẳng và đẹp hơn. Ảnh: NM

Giữ gìn cảnh quan, xây dựng nếp sống đẹp

Không chỉ tập trung xây dựng hạ tầng, Trung Hà còn chú trọng phát huy vai trò tự quản của cộng đồng trong giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn. Những năm trước, khi còn thuộc huyện Ba Vì, địa phương luôn tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng thôn, xóm sáng, xanh, sạch, đẹp. Các đoàn thể, đặc biệt là Hội Liên hiệp phụ nữ, đã triển khai nhiều mô hình thiết thực, trong đó có mô hình “Ngôi nhà xanh” thu gom rác thải tái chế để bán gây quỹ, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong mỗi gia đình...

Năm 2024 và 2025, Trung Hà đều đạt giải cao trong phong trào sáng, xanh, sạch, đẹp do xã phát động. Đây là động lực để cán bộ và người dân tiếp tục duy trì, nhân rộng những cách làm hiệu quả, đồng thời nâng cao chất lượng các tiêu chí cảnh quan, môi trường trong điều kiện địa bàn dân cư mới được mở rộng.

Ở Trung Hà, trước khi sắp xếp lại thôn, các thôn cũ đều có nhà văn hóa. Các công trình này được trồng cây bóng mát, hoa và cây cảnh, tạo không gian sinh hoạt cộng đồng xanh, sạch, đẹp. Sau sắp xếp thôn đã chọn nhà văn hóa Trung Hà đầu tư thành nhà văn hóa trung tâm. Nhân dân đã chung tay ủng hộ hoa, cây cảnh để trang trí khuôn viên. Tháng 8-2026, thôn đã huy động khoảng 200 người tham gia nhổ cỏ, trồng cây, quét dọn vệ sinh khu vực nhà văn hóa.

Tuyến đường giao thông đang được mở rộng ở Phú Nhiêu. Ảnh: NM

Theo Trưởng thôn Chu Thị Mai Thơm, cơ cấu kinh tế Trung Hà hiện chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng thương mại, dịch vụ và sản xuất tiểu thủ công nghiệp. Nằm ven Quốc lộ 32, người dân có điều kiện phát triển kinh doanh, buôn bán; nhiều hộ mở cơ sở may mặc, từ chỗ làm thuê cho các công ty đã từng bước đứng ra tổ chức sản xuất, tạo việc làm cho lao động địa phương… Kinh tế phát triển tạo thêm nguồn lực để người dân tham gia các hoạt động cộng đồng, làm cho diện mạo khu dân cư ngày càng khang trang.

Theo Chủ tịch UBND xã Vật Lại Nguyễn Đức Anh, những năm trước đây, huyện Ba Vì đều phát động phong trào thi đua và Cuộc thi xây dựng, giữ gìn thôn, xóm, ngõ sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn, qua đó từng bước tạo chuyển biến tích cực trong cộng đồng dân cư, hình thành ý thức tự giác và tinh thần trách nhiệm của người dân đối với cảnh quan, môi trường sống.

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã tiếp tục duy trì phong trào này với các tiêu chí: Sáng - 100% ngõ, xóm, nhà văn hóa và di tích lịch sử được kiểm tra đều bảo đảm hệ thống chiếu sáng đạt yêu cầu kỹ thuật, an toàn và thẩm mỹ… ; xanh - các thôn tích cực vận động người dân trồng hoa, cây xanh dọc các tuyến đường và tại khu di tích…; sạch - công tác vệ sinh môi trường được duy trì nền nếp thông qua các đợt tổng vệ sinh vào cuối tuần… Trong đó thôn Trung Hà luôn là điểm sáng của xã.

Các tuyến đường hoàn thành sẽ giúp thuận tiện hơn cho giao thông và sinh hoạt của người dân góp phần vào thành công trong xây dựng nông thôn mới. Ảnh: NM

Trưởng thôn Trung Hà Chu Thị Mai Thơm cho biết: Thời gian tới, Trung Hà tiếp tục rà soát hệ thống chiếu sáng tại các ngõ, xóm; vận động, hỗ trợ thay thế những bóng đèn chưa đáp ứng yêu cầu. Cùng với đó, thôn đẩy mạnh xã hội hóa để hoàn thiện sân khấu ngoài trời, cải tạo khu vực phía trước nhà văn hóa trung tâm thành vườn hoa, cây xanh và bố trí nơi để xe phục vụ người dân khi tham gia các hoạt động cộng đồng. Khi mỗi người dân cùng có trách nhiệm với không gian sống chung, phong trào xây dựng nông thôn mới sẽ tiếp tục được bồi đắp bằng những việc làm thiết thực, góp phần xây dựng xã Vật Lại ngày càng văn minh, giàu đẹp, đáng sống.

Bài viết có sự phối hợp của Văn phòng Điều phối các Chương trình Mục tiêu quốc gia thành phố Hà Nội.