Trung Giã tuyên dương 20 gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2026

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trung Giã Lê Hữu Mạnh; Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Bá Hoàng cùng các đồng chí lãnh đạo xã trao danh hiệu cho các gương mặt trẻ tiêu biểu. Ảnh: Đ.H

Từ gần 30 hồ sơ đề cử, xã Trung Giã đã xem xét, thẩm định và lựa chọn 20 gương mặt tiêu biểu ở nhiều lĩnh vực. Trong đó, 17 gương mặt có thành tích nổi bật trong học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học; 2 gương mặt có đóng góp trong công tác Đoàn, phong trào thanh niên, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; 1 gương mặt tiêu biểu trong lĩnh vực bảo đảm an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội.

Nổi bật trong 20 gương mặt được tuyên dương là Nguyễn Quốc Hùng với 28,5 điểm khối A00, trong đó môn Toán đạt điểm tuyệt đối; Trần Thị Quỳnh Chi đạt 28,25 điểm cùng tổ hợp. Bên cạnh đó, nhiều học sinh của xã ghi dấu ấn với kết quả từ 26,5 điểm trở lên trong kỳ thi vào lớp 10, từ 27 điểm trở lên ở các tổ hợp A00, A01 và giành giải tại các kỳ thi, cuộc thi ở thành phố và các cấp.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trung Giã Lê Hữu Mạnh phát biểu. Ảnh: Đ.H

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trung Giã Lê Hữu Mạnh nhấn mạnh, địa phương không chỉ tự hào về những người trẻ đạt thành tích cao trong học tập mà còn trân trọng tinh thần trách nhiệm, lý tưởng và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ.

Bí thư Đảng ủy xã Trung Giã kỳ vọng tuổi trẻ địa phương sẽ đi đầu trong học tập, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, xây dựng nông thôn mới; đồng thời đề nghị Ban Chấp hành Đoàn xã tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, phát hiện, bồi dưỡng các điển hình trẻ và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.

Vinh danh gương mặt trẻ tiêu biểu có đóng góp trong công tác Đoàn, phong trào thanh niên, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Ảnh: Đ.H

Trao tặng danh hiệu cho gương mặt trẻ tiêu biểu trong lĩnh vực bảo đảm an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội. Ảnh: Đ.H

Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và nhà trường được đề nghị tăng cường phối hợp trong hỗ trợ thanh thiếu niên học tập, hướng nghiệp, tìm kiếm việc làm, khởi nghiệp và phát triển kỹ năng.

Tại buổi lễ, 20 gương mặt trẻ tiêu biểu được trao Bằng khen, Kỷ niệm chương và hoa chúc mừng. Đại diện các gương mặt được tuyên dương, Bí thư Chi đoàn thôn Thống Nhất Nguyễn Thị Phương Ánh chia sẻ cảm tưởng và phát động thông điệp: "Mỗi thanh niên một việc làm tốt - Mỗi đoàn viên một hành động đẹp.