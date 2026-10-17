Trúng giá mỏ cát hơn 1 triệu đồng/m3, doanh nghiệp nói... 'nhầm cao' và bỏ cọc

Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi vừa có tờ trình gửi UBND tỉnh. Theo đó, tại phiên đấu giá ngày 25/9, Công ty TNHH Thành Thưởng 29 trúng đấu giá quyền khai thác mỏ cát thôn Minh Thành (xã Trường Giang).

Tỷ lệ thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trúng đấu giá là 426,5%. Theo quy chế đấu giá mỏ khoáng sản đã ban hành, Công ty TNHH Thành Thưởng 29 đã bỏ giá tăng tổng cộng 843 bước so với giá khởi điểm.

Cơ quan chức năng kiểm tra hồ sơ, kết quả tại phiên đấu giá.

Căn cứ tỷ lệ trúng đấu giá và công thức tính tiền cấp quyền khai thác, mức doanh nghiệp phải nộp tương ứng là 1.067.583 đồng/m3. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau phiên đấu giá, ngày 26/9, Công ty TNHH Thành Thưởng 29 đã có đơn từ chối nhận kết quả trúng đấu giá.

Theo Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi, doanh nghiệp cho rằng giá trúng đấu giá bị nhầm cao, không đủ khả năng tài chính để thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước. Công ty tự nguyện từ chối kết quả và chấp nhận mất toàn bộ khoản tiền đặt trước để sung công quỹ Nhà nước.

Cũng theo tờ trình, Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn đã rà soát và xác định trường hợp này không thuộc diện phải xem xét người trả giá liền kề. Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi cho biết, chưa đề xuất phê duyệt kết quả trúng đấu giá mỏ cát thôn Minh Thành. Sở sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi xử lý theo quy định.

Trước đó, trong hai ngày 25 và 26/9, Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn tổ chức đấu giá quyền khai thác 58 mỏ khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Có 36 mỏ đấu giá thành công, gồm 19 mỏ cát, 6 mỏ đá, 10 mỏ đất và một mỏ sét.

Sau khi rà soát hồ sơ, Sở Công Thương đã trình Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi xem xét, phê duyệt kết quả trúng đấu giá đối với 35 mỏ. Sở cho biết quy trình, thủ tục đấu giá được thực hiện theo quy định và đến thời điểm rà soát chưa tiếp nhận thông tin kiến nghị, khiếu nại liên quan vi phạm trong quá trình tổ chức đấu giá.

Đáng chú ý, đợt đấu giá khoáng sản tháng 9/2026 tại Quảng Ngãi ghi nhận nhiều mỏ cát có mức trúng đấu giá cao, có mỏ lên gần 1,1 triệu đồng/m3, chưa tính các chi phí khai thác sau khi được cấp quyền khai thác.

Cụ thể mỏ cát xóm Cận Sơn (xã Sơn Hạ) rộng 19,2ha, do Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ tổng hợp Phước Lộc Phát trúng đấu giá với mức 1.050.061 đồng/m3. Mỏ cát thôn Minh Thành (xã Trường Giang) diện tích khoảng 6,9ha, do Công ty TNHH Thành Thưởng 29 trúng với giá 1.067.583 đồng/m3.

Một số mỏ khác cũng có mức trúng cao như mỏ cát thôn Tân Phú (xã Thiện Tín) được đấu giá 767.208 đồng/m3; mỏ cát thôn Mỹ Hòa (xã Tư Nghĩa) được đấu giá 707.133 đồng/m3. Các mỏ cát còn lại có mức trúng từ hơn 262.000 đồng đến hơn 663.000 đồng/m3.