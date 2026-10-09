Trung Giã đồng loạt ra mắt 5 mô hình chuyển đổi số, đưa tiện ích số đến gần người dân

Quang cảnh chương trình livestream ra mắt chuỗi mô hình chuyển đổi số trên địa bàn xã Trung Giã. Ảnh: Vi Giáng

Đưa tiện ích số đến từng thôn, từng hộ dân

Chuỗi mô hình chuyển đổi số chính thức ra mắt gồm: mô hình tổ chức hoạt động tại Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn Phố Nỷ và 5 mô hình “Thôn số”, “Nhà văn hóa số”, “Di sản số”, “Bản đồ hệ thống công trình thủy lợi số” và “Tuyến phố không dùng tiền mặt”.

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), đồng thời cụ thể hóa chủ trương đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 328/KH-UBND ngày 23-7-2026 của UBND xã Trung Giã về triển khai đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số.

Chủ tịch UBND xã Trung Giã Nguyễn Bá Hoàng phát biểu tại chương trình. Ảnh: PV

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch UBND xã Trung Giã Nguyễn Bá Hoàng nhấn mạnh, việc triển khai các mô hình là bước cụ thể hóa chuyển đổi số trong đời sống cộng đồng, hướng tới đổi mới phương thức hoạt động của nhà văn hóa - khu thể thao thôn, số hóa và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa của địa phương, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, đưa tiện ích số đến gần hơn với người dân.

Theo ông Nguyễn Bá Hoàng, chuyển đổi số phải bắt đầu từ những việc thiết thực, dễ tiếp cận, dễ sử dụng, phù hợp với nhu cầu của người dân; lấy hiệu quả thực tế và sự tham gia của cộng đồng làm thước đo.

Trên tinh thần đó, mỗi mô hình được xây dựng với mục tiêu cụ thể. “Thôn số” hướng tới hình thành cộng đồng dân cư chủ động tiếp cận thông tin, sử dụng tiện ích số và tăng cường tương tác với chính quyền. “Nhà văn hóa số” góp phần đổi mới hoạt động của thiết chế văn hóa cơ sở, đưa nhà văn hóa trở thành điểm kết nối thông tin, văn hóa và cộng đồng. Trong khi đó, “Di sản số” ứng dụng công nghệ để lưu giữ, giới thiệu, lan tỏa các giá trị lịch sử, văn hóa của quê hương.

Các đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút chính thức khởi động các mô hình chuyển đổi số trên địa bàn xã Trung Giã. Ảnh: PV

Đối với lĩnh vực sản xuất và kinh doanh, “Bản đồ hệ thống công trình thủy lợi số” hướng tới số hóa thông tin, nâng cao hiệu quả quản lý, theo dõi công trình, phục vụ sản xuất nông nghiệp. Mô hình “Tuyến phố không dùng tiền mặt” góp phần thúc đẩy thanh toán điện tử, từng bước hình thành thói quen giao dịch thuận tiện, an toàn, văn minh trong nhân dân.

Lấy hiệu quả thực chất làm thước đo chuyển đổi số

Để các mô hình phát huy hiệu quả, Chủ tịch UBND xã Trung Giã Nguyễn Bá Hoàng đề nghị các phòng, ban chuyên môn chủ động hướng dẫn, phối hợp, theo dõi và tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai; giao Phòng Văn hóa - Xã hội làm đầu mối theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình và hướng dẫn khai thác các mô hình phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Các bí thư chi bộ, trưởng thôn và ban chủ nhiệm nhà văn hóa - khu thể thao cần quan tâm tổ chức, duy trì hoạt động, phân công rõ người phụ trách, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất và các tiện ích số. Qua đó, nhà văn hóa không chỉ là nơi tổ chức hội họp mà còn trở thành không gian sinh hoạt, kết nối và phục vụ cộng đồng thường xuyên.

Cùng với đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia. Đoàn Thanh niên phát huy vai trò nòng cốt trong hỗ trợ kỹ năng số, hướng dẫn người dân sử dụng các tiện ích công nghệ và thanh toán không dùng tiền mặt.

Trao đổi tại điểm cầu Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn Phố Nỷ, bà Nguyễn Hồng Sáng, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn, bày tỏ phấn khởi khi mô hình “Nhà văn hóa số” được triển khai, giúp người dân tiếp cận các tiện ích công nghệ, thuận lợi hơn trong giải quyết thủ tục hành chính. Nhà văn hóa được trang bị hệ thống wifi miễn phí, phòng đọc sách, máy in, máy photocopy, tạo điều kiện phục vụ nhu cầu tra cứu thông tin và hỗ trợ người dân làm thủ tục hành chính trực tuyến.

Người dân đọc sách tại mô hình Nhà văn hóa số thôn Phố Nỷ. Ảnh: PV

Chia sẻ về quá trình vận hành mô hình, ông Trịnh Xuân Thống, Trưởng thôn Phố Nỷ, cho biết cán bộ và nhân dân địa phương hào hứng đón nhận mô hình. Tuy nhiên, những ngày đầu triển khai, tổ chuyển đổi số cộng đồng vẫn gặp một số khó khăn, nhất là trong hướng dẫn người cao tuổi tiếp cận công nghệ và sử dụng các tiện ích số. Kỹ năng, kinh nghiệm hỗ trợ người dân của các thành viên tổ cũng cần tiếp tục được nâng cao.

Theo ông Trịnh Xuân Thống, thời gian tới, thôn sẽ từng bước làm quen, hoàn thiện quy trình vận hành, tăng cường hướng dẫn và hỗ trợ người dân sử dụng các tiện ích số, nhất là trong thực hiện thủ tục hành chính, để mô hình phát huy hiệu quả thiết thực trong đời sống cộng đồng.

Trong khuôn khổ chương trình, xã Trung Giã đã công bố các quyết định kiện toàn cơ quan thường trực Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị cấp xã và trao quyết định thành lập Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn Phố Nỷ, thành lập Ban Chủ nhiệm Nhà văn hóa số tại 16 thôn trên địa bàn.

Xã Trung Giã trao quyết định kiện toàn cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị cấp xã. Ảnh: PV

Lãnh đạo xã Trung Giã trao quyết định thành lập Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn Phố Nỷ, thành lập Ban Chủ nhiệm Nhà văn hóa số tại 16 thôn trên địa bàn. Ảnh: PV

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