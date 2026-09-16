Trứng gà, trứng vịt mua về đừng vội cho vào tủ lạnh: Đây là cách bảo quản trứng lâu, giữ nguyên độ tươi ngon

Trứng có lớp vỏ tương đối cứng nhưng vẫn chứa nhiều lỗ nhỏ li ti. Theo thời gian, hơi ẩm và không khí có thể đi qua lớp vỏ, khiến chất lượng bên trong thay đổi. Vì vậy, lựa chọn cách bảo quản phù hợp sẽ giúp làm chậm quá trình này.

1. Bảo quản trứng trong ngăn mát tủ lạnh

Đây là phương pháp thuận tiện nhất đối với các gia đình hiện đại. Trứng nên được đặt trong khay hoặc hộp chuyên dụng, ở khu vực có nhiệt độ tương đối ổn định.

Khi bảo quản, nên đặt trứng với đầu to hướng lên, đầu nhỏ hướng xuống. Cách sắp xếp này giúp hạn chế lòng đỏ dịch chuyển và giữ cấu trúc trứng ổn định hơn.

Không nên để trứng tại cánh cửa tủ lạnh bởi đây là nơi nhiệt độ thường xuyên thay đổi khi đóng mở tủ. Thay vào đó, nên đặt trứng ở khu vực sâu bên trong ngăn mát.

Một lưu ý quan trọng là không nên rửa trứng trước khi cất nếu trứng còn nguyên lớp bảo vệ tự nhiên trên vỏ. Nếu trứng đã bị bẩn, có thể lau nhẹ bằng khăn khô hoặc xử lý phù hợp trước khi sử dụng.

2. Dùng giấy để bọc và hạn chế tiếp xúc với môi trường

Với trứng cần bảo quản trong thời gian ngắn ở điều kiện bên ngoài, có thể sử dụng giấy sạch để bọc từng quả, sau đó xếp vào hộp carton hoặc khay.

Cách làm này giúp hạn chế va chạm, bụi bẩn và sự tiếp xúc trực tiếp của trứng với môi trường bên ngoài. Hộp trứng nên được đặt tại nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp và nguồn nhiệt.

Tuy nhiên, phương pháp bảo quản ở nhiệt độ phòng phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết. Khi nhiệt độ cao, đặc biệt trong mùa nóng, nên ưu tiên bảo quản lạnh.

3. Phủ một lớp dầu thực vật mỏng lên vỏ

Một số phương pháp truyền thống sử dụng dầu thực vật để phủ bên ngoài vỏ trứng. Lớp dầu tạo thêm một hàng rào hạn chế sự trao đổi không khí và hơi ẩm qua vỏ.

Nếu áp dụng, cần sử dụng trứng nguyên vẹn, sạch và khô. Có thể dùng một lượng dầu thực vật vừa phải, thoa thành lớp thật mỏng trên bề mặt vỏ.

Sau đó, đặt trứng tại nơi khô thoáng, tránh nhiệt độ cao. Đây là phương pháp dân gian được sử dụng ở một số nơi, nhưng thời gian giữ trứng phụ thuộc đáng kể vào độ tươi ban đầu và điều kiện bảo quản.

4. Bảo quản trứng bằng nước vôi trong

Nước vôi trong từng được sử dụng như một phương pháp bảo quản trứng truyền thống. Môi trường kiềm có thể giúp hạn chế một số quá trình làm giảm chất lượng của trứng.

Nếu áp dụng phương pháp này, cần sử dụng trứng còn nguyên vỏ, không nứt vỡ. Trứng được xếp vào dụng cụ sạch rồi ngâm trong phần nước vôi trong đã chuẩn bị.

Do liên quan đến hóa chất và yêu cầu về nồng độ, vệ sinh dụng cụ cũng như cách xử lý sau bảo quản, phương pháp này không thuận tiện bằng tủ lạnh đối với hộ gia đình hiện nay.

5. Xếp trứng xen kẽ với muối khô

Muối là nguyên liệu quen thuộc trong các phương pháp bảo quản thực phẩm truyền thống. Với trứng, có thể sử dụng muối khô để tạo lớp đệm xung quanh từng quả.

Trứng được đặt xen kẽ với các lớp muối trong thùng hoặc hộp sạch, khô. Lớp muối bên ngoài giúp hạn chế trứng tiếp xúc trực tiếp với môi trường.

Tuy nhiên, đây không phải phương pháp phù hợp để áp dụng tùy tiện trong gia đình nếu không kiểm soát được điều kiện vệ sinh, độ ẩm và chất lượng trứng ban đầu.

6. Bảo quản bằng các loại đậu khô

Đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ hoặc một số loại hạt khô có thể được sử dụng làm vật liệu bao quanh trứng theo cách truyền thống.

Cách thực hiện khá đơn giản: cho một lớp đậu xuống đáy hộp, đặt trứng lên trên rồi tiếp tục phủ đậu cho đến khi trứng được bao quanh. Hộp cần đặt ở nơi khô ráo, thoáng mát.

Các loại hạt khô chủ yếu đóng vai trò tạo lớp đệm, hạn chế va đập và giúp trứng tránh tiếp xúc trực tiếp với môi trường bên ngoài.

7. Dùng trấu hoặc mùn cưa khô

Ở những khu vực có sẵn trấu, đây từng là cách bảo quản trứng khá phổ biến. Trấu hoặc mùn cưa khô được dùng để lót và phủ quanh trứng.

Khi thực hiện, cần đảm bảo vật liệu hoàn toàn khô, sạch và không có dấu hiệu ẩm mốc. Trứng được xếp xen kẽ với từng lớp trấu hoặc mùn cưa rồi đặt ở nơi râm mát.

Nếu trấu hoặc mùn cưa bị ẩm, phương pháp này có thể phản tác dụng và làm tăng nguy cơ nấm mốc, ảnh hưởng đến chất lượng trứng.

8. Bảo quản trứng trong cám gạo

Cám gạo khô cũng được sử dụng trong một số cách bảo quản trứng truyền thống. Trứng được xếp trong thùng sạch, xen giữa các lớp cám và phủ kín phần trên.

Ưu điểm của cách này là nguyên liệu dễ tìm ở những gia đình có điều kiện sử dụng cám gạo. Tuy nhiên, cám phải thật khô và dụng cụ chứa cần sạch sẽ.

Trong quá trình bảo quản, nên kiểm tra định kỳ. Nếu phát hiện một quả có dấu hiệu nứt, có mùi bất thường hoặc nghi hỏng, cần tách riêng ngay để tránh ảnh hưởng đến những quả còn lại.

9. Tận dụng bã trà đã phơi khô

Bã trà sau khi sử dụng có thể được tận dụng để bảo quản trứng theo phương pháp dân gian. Trước tiên, bã trà cần được phơi hoặc sấy thật khô, sau đó xếp xen kẽ với trứng trong hộp sạch.

Điều quan trọng nhất là không để bã trà còn ẩm bởi độ ẩm có thể tạo điều kiện cho nấm mốc phát triển.

Phương pháp này thích hợp hơn với nhu cầu bảo quản ngắn hạn và cần thường xuyên kiểm tra chất lượng trứng.