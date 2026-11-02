Trứng gà SaDu nuôi bằng thảo dược đạt OCOP 3 sao

Chăn nuôi gà khép kín tại Hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Kiên Cà, xã Quảng Bị. Ảnh: Nguyễn Mai

Khác biệt trong chăn nuôi

“Muốn có sản phẩm tốt phải bắt đầu từ chất lượng đầu vào, mà với trứng gà, đó chính là sức khỏe của con gà. Lá gan của gà đóng vai trò quyết định đến chất lượng trứng, và việc nuôi dưỡng lá gan ấy bằng dược liệu tự nhiên là một hướng đi có cơ sở khoa học” - ông Lê Đình Bình, đại diện Hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Kiên Cà chia sẻ về ý tưởng xây dựng mô hình.

Trang trại được hình thành từ năm 2020. Ngay từ đầu, hợp tác xã đã chú trọng nghiên cứu khẩu phần thức ăn, xây dựng quy trình chăm sóc nhằm tạo ra sản phẩm trứng có chất lượng ổn định. Đến nay, trang trại có 5.500 con gà đẻ, đồng thời liên kết với các hộ, trang trại chăn nuôi khác, nâng tổng đàn trong hệ thống lên khoảng 12.000 con.

Trứng gà đc làm sạch, dán tem, đóng hộp trc khi đưa ra thị trường. Ảnh: Nguyễn Mai

Điểm đặc biệt của mô hình là công thức phối trộn thức ăn riêng, trong đó các nguyên liệu được lựa chọn theo tỷ lệ phù hợp như: ngô, cám gạo, khô đậu và hỗn hợp thảo dược gồm cà gai leo, hoàn ngọc, tỏi, khôi, quế… Trong đó, cà gai leo là một trong những nguyên liệu đáng chú ý. Hiện hợp tác xã có vùng trồng cà gai leo phục vụ sản xuất trà. Một số bộ phận cây sau thu hoạch, sơ chế, nếu còn phù hợp, được tận dụng làm nguyên liệu phối trộn thức ăn cho gà. Cách làm này vừa khai thác thêm giá trị của nguồn dược liệu, vừa tạo sự kết nối giữa hoạt động trồng trọt và chăn nuôi.

Theo ông Lê Đình Bình, gan có vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa dinh dưỡng của gà đẻ. Việc bổ sung cà gai leo và các loại thảo dược vào khẩu phần ăn xuất phát từ mong muốn hỗ trợ sức khỏe đàn vật nuôi, nâng cao hiệu quả chuyển hóa thức ăn và hướng tới chất lượng trứng ổn định. Để hoàn thiện công thức, hợp tác xã đã dành nhiều thời gian nghiên cứu, thử nghiệm và điều chỉnh quy trình.

Phân loại trứng, các sản phẩm đủ tiêu chuẩn sẽ đc dán tem và đóng hộp.Ảnh: Nguyễn Mai

Cùng với dinh dưỡng, công tác phòng bệnh được đơn vị đặc biệt quan tâm. Một nguyên tắc được hợp tác xã đặt ra là không sử dụng kháng sinh trong quy trình chăn nuôi. Đàn gà được tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin nhằm chủ động phòng ngừa dịch bệnh. Khi xuất hiện các vấn đề về đường hô hấp, tiêu hóa, đơn vị sử dụng một số thảo dược để chữa bệnh.

Môi trường sống của đàn gà cũng được kiểm soát theo hướng khoa học. Trang trại lắp đặt hệ thống điều hòa, duy trì nhiệt độ trong khoảng 25-32 độ C; nguồn nước uống được lọc qua hệ thống RO và khử khuẩn bằng tia UV trước khi đưa vào sử dụng. Nhờ đó, các điều kiện vệ sinh, nhiệt độ và chất lượng nước được kiểm soát thường xuyên.

Đàn gà còn được chăm sóc theo thời gian biểu cụ thể, từ ăn uống đến nghỉ ngơi. Trang trại duy trì việc phát nhạc hằng ngày nhằm tạo môi trường sinh hoạt ổn định, giúp gà giảm căng thẳng, tập trung ăn uống. Từ khẩu phần dinh dưỡng đến điều kiện chuồng trại, mỗi khâu đều được hợp tác xã chú trọng, hướng tới xây dựng quy trình chăn nuôi đồng bộ, kiểm soát chất lượng ngay từ đầu vào.

Xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường

Từ quy trình sản xuất được đầu tư bài bản, sản phẩm trứng gà SaDu của Hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Kiên Cà đã được công nhận OCOP năm 2021. Đến năm 2024, sản phẩm tiếp tục được đánh giá, phân hạng lại và đạt chứng nhận OCOP 3 sao. Đây là dấu mốc quan trọng, tạo thêm cơ sở để hợp tác xã xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Kiểm tra sản phẩm trước khi xuất hàng. Ảnh: Nguyễn Mai

Theo ông Lê Đình Bình, Chương trình OCOP đã hỗ trợ hợp tác xã tương đối nhiều. Hợp tác xã được tham gia các chương trình giới thiệu, quảng bá sản phẩm; được hỗ trợ xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc, thiết kế và in ấn bao bì. Những hoạt động này có ý nghĩa quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh, xây dựng thương hiệu và giúp sản phẩm tiếp cận người tiêu dùng.

Thực tế cho thấy, giá trị của sản phẩm OCOP không chỉ nằm ở chứng nhận phân hạng mà còn được khẳng định qua khả năng chinh phục thị trường. Với trứng gà SaDu, việc kết hợp thảo dược vào khẩu phần ăn, kiểm soát môi trường chăn nuôi và chủ động xây dựng thương hiệu đã tạo nên hướng phát triển riêng, giúp sản phẩm từng bước khẳng định vị trí trong phân khúc thực phẩm an toàn.

Hiện nay, trứng gà SaDu được tiêu thụ qua nhiều kênh, từ bán trực tiếp đến người tiêu dùng đến liên kết với các siêu thị, cửa hàng tiện ích và cửa hàng thực phẩm cao cấp tại Hà Nội. Trong đó, sản phẩm đã tiếp cận một số hệ thống siêu thị của Nhật Bản và Hàn Quốc.

Với quy mô khoảng 12.000 con gà đẻ, sản lượng trứng của hợp tác xã hiện đạt khoảng 10.000 quả/ngày với giá 10 nghìn đồng/1 quả. Tuy vậy, Hợp tác xã thường xuyên có các chương trình khuyến mại cho khách hàng mua số lượng lớn nên giá có thể ưu đãi hơn.

Hợp tác xã bán hàng bằng hình thức thương mại điện tử. Các đơn vị giao hàng tiết kiệm đến nhận sản phẩm để giao cho khách. Ảnh: Nguyễn Mai

Ghi nhận của phóng viên Báo Hànộimới tại trang trại chăn nuôi của hợp tác xã, trứng gà sau khi thu gom được vệ sinh sạch sẽ, dán tem truy xuất nguồn gốc và đóng hộp cẩn thận, đẹp mắt. Sản phẩm được các đơn vị giao hàng đến nhận và vận chuyển tới người tiêu dùng. Ông Lê Đình Bình cho biết: “Trứng gà của chúng tôi được gửi đi nhiều tỉnh, thành phố, trong đó có An Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Nhờ ứng dụng chuyển đổi số và thương mại điện tử, khách hàng có thể đặt mua trực tuyến; các đơn vị vận chuyển sẽ hỗ trợ giao hàng và thu tiền”.

Về những dự định trong thời gian tới, ông Bình cho biết: Hiện nay, công tác quảng bá, giới thiệu sản phẩm rất quan trọng. “Chúng tôi mong muốn chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tổ chức thêm các chương trình quảng bá, kết nối tiêu thụ và giới thiệu sản phẩm để hàng hóa tiếp cận được nhiều khách hàng hơn”

Thời gian qua, thành phố Hà Nội triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ các chủ thể OCOP, chú trọng tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, xúc tiến thương mại và kết nối tiêu thụ hàng hóa. Thông qua những hoạt động này, các sản phẩm đặc trưng của địa phương có thêm cơ hội tiếp cận người tiêu dùng, mở rộng thị trường và nâng cao sức cạnh tranh.

Mô hình của Hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Kiên Cà cho thấy, khi chú trọng đổi mới phương thức sản xuất, khai thác hiệu quả nguồn nguyên liệu và xây dựng thương hiệu, sản phẩm nông nghiệp có thể tạo ra giá trị gia tăng cao hơn. Đây cũng là hướng đi thiết thực để phát triển các sản phẩm OCOP theo chiều sâu, góp phần thúc đẩy nông nghiệp sạch, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

Bài viết có sự phối hợp của Văn phòng Điều phối các Chương trình mục tiêu quốc gia thành phố Hà Nội.