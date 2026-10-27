Trứng gà non bốc mùi được giấu trong ba lô, tuồn qua cửa khẩu Lào Cai

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn và kiểm soát cửa khẩu, lực lượng chức năng phát hiện đường dây buôn lậu thực phẩm hoạt động khép kín. Theo nhận định ban đầu, lượng hàng hóa được vận chuyển trái phép vào nội địa có thể lên tới hàng tấn mỗi ngày.

Lực lượng Biên phòng khám xét kho chứa hàng. Ảnh: Báo Lào Cai

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng phân công nhiệm vụ chặt chẽ từ khâu vận chuyển, tập kết, bảo quản đến phân phối hàng hóa đi các tỉnh, thành phố.

Sau thời gian trinh sát, vào 10h50 ngày 25/10/2026, tại khu vực luồng nhập cảnh Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, tổ công tác bắt quả tang Nguyễn Quang Lư (SN 1994) và Trần Đức Tiến (SN 1982), cùng trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai, đang vận chuyển 60kg trứng gà non có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Tại thời điểm kiểm tra, số trứng gà non có dấu hiệu chảy nước, bốc mùi, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp và không được khai báo theo quy định hải quan.

Cùng thời điểm, một tổ công tác khác tiến hành khám xét khẩn cấp kho tập kết tại khu vực đường Triệu Quang Phục, tổ dân phố 30, phường Lào Cai. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện thêm 641kg trứng gà non không có giấy tờ hợp pháp. Số hàng này do Vàng Văn Tuấn (SN 1986, trú tại xã Bản Lầu, tỉnh Lào Cai) chịu trách nhiệm bảo quản, trông giữ.

Trứng gà non được phát hiện trong một chiếc balo. Ảnh: Báo Lào Cai

Tại Đồn Biên phòng, các đối tượng khai nhận được đầu nậu thuê xuất cảnh sang Trung Quốc xé lẻ hàng hóa cho vào ba lô, túi xách rồi ngụy trang bằng vật dụng cá nhân bên trên để tuồn qua cửa khẩu. Tiền công được trả khoảng 17.000 đồng/kg.

Sau khi đưa hàng qua biên giới, các đối tượng sử dụng xe máy di chuyển qua nhiều khu dân cư, liên tục thay đổi lộ trình nhằm tránh sự theo dõi của lực lượng chức năng trước khi đưa hàng về kho tập kết.

Tại kho, số trứng gà non được đóng vào thùng xốp, sau đó đưa vào container lạnh loại 40 feet để bảo quản đông lạnh. Các đối tượng tiếp tục ngụy trang hàng hóa, gửi theo xe khách liên tỉnh để vận chuyển sâu vào nội địa tiêu thụ.

Đáng chú ý, khu vực kho tập kết được lắp đặt nhiều camera giám sát. Các đối tượng còn bố trí người cảnh giới dọc tuyến đường vận chuyển nhằm kịp thời phát hiện lực lượng chức năng và tẩu tán hàng hóa khi cần thiết.

Hiện, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng đối tượng, đặc biệt là các đối tượng cầm đầu đường dây, để xử lý theo quy định pháp luật.