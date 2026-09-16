Trứng gà hay trứng vịt tốt hơn cho trẻ?

Trứng là thực phẩm giàu dinh dưỡng, mềm, dễ ăn và có thể chế biến thành nhiều món phù hợp với trẻ nhỏ. Tuy nhiên, giữa trứng gà và trứng vịt, loại nào phù hợp hơn với trẻ?

Theo thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Hoài Thu, Viện Y học ứng dụng Việt Nam, trứng giàu protein, đồng thời cung cấp vitamin D, canxi cùng nhiều dưỡng chất cần thiết cho quá trình tăng trưởng và phát triển của trẻ.

Đặc biệt, trứng có thể là lựa chọn phù hợp với những trẻ đang tập ăn thô nhưng chưa hợp tác tốt khi ăn các loại thịt, cá. Với kết cấu mềm, dễ chế biến, trứng thường được trẻ tiếp nhận dễ dàng hơn.

Trứng gà và trứng vịt khác nhau thế nào?

Xét về giá trị dinh dưỡng tổng thể, trứng gà và trứng vịt không có sự khác biệt quá lớn. Tuy nhiên, thành phần một số vi chất trong hai loại trứng có sự khác nhau.

Một quả trứng gà ta thường nặng khoảng 40 g khi tính cả vỏ, trong khi một quả trứng vịt nặng khoảng 70 g. Nếu bỏ vỏ, 100 g trứng gà tương đương khoảng 3 quả, còn 100 g trứng vịt tương đương khoảng 1,5 quả.

Lòng đỏ trứng chứa nhiều chất béo, vitamin và khoáng chất cần thiết cho sự phát triển của trẻ, trong đó có sắt, vitamin A và kẽm.

Trứng mềm, dễ ăn, giàu protein và nhiều vi chất cần thiết cho trẻ. Ảnh: Gluroo.

Theo bác sĩ Thu, trứng gà có hàm lượng kẽm và vitamin A cao hơn trứng vịt. Trứng gà cũng cung cấp vitamin D - loại vitamin có tương đối ít trong thực phẩm. Hàm lượng protein trong trứng gà cũng cao hơn, trong khi lượng chất béo thấp hơn trứng vịt. Vì vậy, trứng gà được đánh giá là lựa chọn phù hợp hơn với trẻ nhỏ, đồng thời ít có khả năng gây cảm giác đầy bụng, khó tiêu so với trứng vịt.

Dù lựa chọn loại trứng nào, cha mẹ cũng cần chú ý cách chế biến và lượng ăn phù hợp với độ tuổi của trẻ.

Trẻ nhỏ nên ăn trứng thế nào?

Trứng đặc biệt phù hợp với trẻ nhỏ nhờ thành phần dinh dưỡng phong phú và cách chế biến đơn giản. Tuy nhiên, cha mẹ không nên vì trứng mềm, dễ ăn mà cho trẻ sử dụng trứng sống hoặc chưa chín kỹ.

Tùy theo độ tuổi, trứng có thể được chế biến thành những món ăn khác nhau.

Trẻ 6-12 tháng tuổi: Cha mẹ có thể cho trẻ ăn bột trứng. Khi nấu, cần nấu chín phần bột trước. Trứng có thể đập vào bát cùng rau đã băm nhỏ, đánh đều rồi cho vào nồi bột đang sôi, khuấy nhanh tay. Khi bột sôi trở lại là có thể tắt bếp, không nên đun trứng quá lâu.

Trẻ 1-2 tuổi: Có thể ăn cháo trứng. Cách chế biến tương tự bột trứng: khi cháo đã chín mới cho trứng vào, khuấy đều và đun sôi trở lại. Trẻ cũng có thể ăn trứng luộc chín.

Trẻ từ 2 tuổi: Có thể ăn đa dạng hơn với cháo trứng, trứng luộc, trứng rán đúc thịt hoặc trứng sốt cà chua ăn cùng cơm.

Điều quan trọng là trứng cần được nấu chín kỹ trước khi cho trẻ ăn. Cha mẹ cũng nên đa dạng thực phẩm trong khẩu phần, thay vì chỉ tập trung vào một loại thực phẩm, để trẻ nhận được đầy đủ các nhóm chất cần thiết cho tăng trưởng và phát triển.