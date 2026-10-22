Trứng gà để được bao lâu? Vì sao không nên đặt ở cánh cửa tủ lạnh?

Trứng gà sử dụng được trong bao lâu?

Thời hạn sử dụng của trứng phụ thuộc vào độ tươi ban đầu, cách xử lý và điều kiện bảo quản. Nếu để ở nhiệt độ phòng, trứng có thể nhanh giảm chất lượng, đặc biệt trong thời tiết nóng. Vì vậy, không nên áp dụng một mốc thời gian cố định cho mọi loại trứng.

Với trứng gà đã được yêu cầu bảo quản lạnh, nên đưa vào tủ lạnh ngay sau khi mua và duy trì nhiệt độ khoảng 4°C hoặc thấp hơn. Trứng sống còn nguyên vỏ có thể giữ chất lượng trong khoảng 3-5 tuần khi được bảo quản lạnh đúng cách, nhưng người dùng vẫn cần ưu tiên hạn sử dụng và hướng dẫn ghi trên bao bì.

Với trứng không rõ ngày sản xuất hoặc điều kiện bảo quản trước đó, nên thận trọng hơn thay vì chỉ dựa vào số ngày kể từ khi mua. Trứng có vỏ nứt, rò rỉ hoặc dấu hiệu bất thường cần được loại bỏ.

Vì sao không nên đặt trứng ở cánh cửa tủ lạnh?

Khay đựng trứng trên cánh cửa tủ lạnh giúp tiết kiệm không gian và thuận tiện khi lấy ra sử dụng. Tuy nhiên, đây thường không phải vị trí lý tưởng nếu muốn duy trì nhiệt độ ổn định.

Mỗi lần mở cửa, khu vực này tiếp xúc với không khí bên ngoài và nhiệt độ có thể dao động. Trong khi đó, trứng cần được bảo quản lạnh ổn định để hạn chế nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Vì vậy, nếu muốn bảo quản trứng trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần, nên đặt trứng ở ngăn bên trong tủ lạnh, nơi nhiệt độ thường ổn định hơn. Tốt nhất, hãy giữ trứng trong hộp hoặc khay sạch, có nắp và tránh để gần thực phẩm sống dễ gây nhiễm chéo.

Việc lấy trứng ra rồi liên tục đưa trở lại tủ lạnh cũng nên được hạn chế. Nếu trứng lạnh bị để lâu ở môi trường ấm, hơi nước có thể ngưng tụ trên vỏ, tạo điều kiện bất lợi cho việc bảo quản.

Cách bảo quản trứng gà đúng cách

Khi mua trứng, nên chọn những quả có vỏ nguyên vẹn, không nứt, không rò rỉ và không có dấu hiệu bất thường. Với sản phẩm được bán trong điều kiện bảo quản lạnh, cần tiếp tục duy trì chuỗi lạnh sau khi mua.

Một số lưu ý quan trọng gồm:

Không tự ý rửa trứng trước khi cất: Với trứng thương mại đã được xử lý theo quy trình của nhà sản xuất, việc rửa lại tại nhà không cần thiết và có thể làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn nếu thực hiện không đúng cách. Nếu vỏ trứng bị bẩn, nên xử lý theo hướng dẫn an toàn thực phẩm phù hợp.

Giữ trứng trong hộp riêng: Hộp giúp hạn chế va đập, giảm tiếp xúc với mùi từ thực phẩm khác và hỗ trợ bảo quản vệ sinh.

Duy trì nhiệt độ lạnh ổn định: Nên đặt trứng trong ngăn bên trong tủ lạnh, không để ở nơi thường xuyên thay đổi nhiệt độ.

Rửa tay sau khi tiếp xúc với trứng sống: Đồng thời vệ sinh các dụng cụ, bề mặt đã tiếp xúc với trứng trước khi dùng cho thực phẩm khác.

Không chỉ dựa vào mùi để đánh giá độ an toàn: Trứng có vẻ ngoài bình thường chưa chắc đã an toàn nếu từng được bảo quản không đúng cách. Khi nghi ngờ về điều kiện bảo quản, nên thận trọng và không sử dụng.

Một số mẹo truyền miệng như bọc trứng bằng giấy nhôm hoặc phủ dầu thực vật để giữ trứng khoảng một tháng ở nhiệt độ phòng không nên được xem là phương pháp bảo quản thay thế cho hướng dẫn an toàn thực phẩm đã được kiểm chứng.

Sử dụng trứng thế nào để an toàn hơn?

Ngoài việc bảo quản đúng cách, trứng nên được nấu chín phù hợp trước khi ăn, đặc biệt đối với trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người có hệ miễn dịch suy giảm. Các món có trứng sống hoặc chưa chín kỹ tiềm ẩn nguy cơ nhiễm khuẩn.

Trứng là thực phẩm giàu dinh dưỡng và dễ chế biến, nhưng để sử dụng an toàn, người tiêu dùng cần chú ý từ khâu chọn mua đến bảo quản. Ưu tiên nhiệt độ lạnh ổn định, giữ trứng trong hộp sạch và tuân thủ hướng dẫn trên bao bì là những cách thiết thực giúp duy trì chất lượng trứng và giảm nguy cơ mất an toàn thực phẩm.