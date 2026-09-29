Trung Dũng và Cát Tường đón tin vui sau khi 'về chung nhà'

Mới đây, Trung Dũng và Cát Tường nhận được nhiều phản hồi tích cực sau khi chương trình Thật và Giả số đầu tiên lên sóng trên kênh YouTube. Theo số liệu được công bố trên nền tảng, tập đầu tiên hiện đạt 34.810 lượt xem và khoảng 1.100 lượt thích. Bên dưới video, nhiều khán giả để lại bình luận chúc mừng, bày tỏ sự ủng hộ dành cho màn kết hợp của hai nghệ sĩ và mong chờ những tập tiếp theo.

Một số ý kiến nhận xét Trung Dũng và Cát Tường có cách trò chuyện tự nhiên, hoạt ngôn và giàu kinh nghiệm. Khán giả cũng đề xuất cả hai tiếp tục khai thác những chủ đề gần gũi với đời sống như gia đình, tình yêu, xã hội, tư duy của giới trẻ hay câu chuyện tuổi về hưu.

Với một chương trình mới ra mắt, lượng xem cùng phản hồi từ khán giả trở thành tín hiệu đáng chú ý đối với Trung Dũng và Cát Tường. Đặc biệt, đây cũng là kết quả bước đầu sau khi hai nghệ sĩ dành thời gian đầu tư cho một dự án chung thay vì chỉ xuất hiện cùng nhau trong các hoạt động nghệ thuật trước đây.

Trung Dũng và Cát Tường nhận được sự ủng hộ tích cực sau khi phát sóng số đầu tiên.

Trước đó, Cát Tường từng chia sẻ lý do cô và Trung Dũng quyết định thành lập kênh YouTube chung. Nữ nghệ sĩ cho biết cả hai cùng quê, lớn lên cùng nhau và từng học chung trường Sân khấu Điện ảnh. Trong hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật, hai người nhiều lần có dự án chung và nhận được sự ủng hộ từ khán giả.

Theo Cát Tường, khán giả thường xuyên để lại bình luận trêu đùa rằng hai nghệ sĩ nên “về chung một nhà”, bởi cả hai có sự ăn ý và được nhận xét là có “tướng phu thê”. Chính sự yêu mến đó trở thành một phần lý do để Trung Dũng và Cát Tường quyết định thực hiện dự án chung.

Nữ nghệ sĩ chia sẻ: “Để tri ân tình cảm khán giả dành cho hai anh em tôi, sau một thời gian đầu tư, dù thời buổi này kinh tế rất khó khăn nhưng chúng tôi đã quyết định ‘về chung một nhà’, ra mắt một kênh chung”.

Cụm từ “về chung một nhà” trong trường hợp của Trung Dũng và Cát Tường được dùng để nói về việc hai nghệ sĩ cùng xây dựng kênh nội dung mới. Cả hai không chỉ xuất hiện với vai trò khách mời mà trực tiếp đảm nhận vị trí MC, cùng trao đổi và dẫn dắt các chủ đề trong chương trình.

Để thực hiện dự án, Trung Dũng và Cát Tường cho biết đã bàn bạc khá kỹ trước khi ra mắt. Cát Tường tiết lộ ê-kíp chuẩn bị đến bốn máy quay, đồng thời đầu tư các khâu make-up, stylist và trang phục. Nữ nghệ sĩ cho rằng sự chỉn chu này là cách hai người thể hiện sự trân trọng đối với khán giả đã theo dõi mình trong nhiều năm.

Trong số đầu tiên của Thật và Giả, Trung Dũng và Cát Tường tập trung vào những câu chuyện đang được quan tâm. Hai nghệ sĩ hướng tới cách tiếp cận nhiều chiều, phân tích một vấn đề từ cả mặt “thật” và “giả”, qua đó giúp người xem có thêm góc nhìn trước những thông tin xuất hiện trong đời sống.

Trung Dũng cũng cho biết trước khi chương trình lên sóng, cả hai phải bàn bạc kỹ về cách thể hiện. Nam diễn viên còn là người đề nghị Cát Tường mặc áo dài trong số đầu tiên với mong muốn tạo hình ảnh chỉn chu ngay từ màn chào sân.

Trung Dũng và Cát Tường vốn có mối quan hệ thân thiết nhiều năm.

Bên cạnh công việc, Trung Dũng và Cát Tường vốn có mối quan hệ thân thiết nhiều năm. Ngoài Tiết Cương, Trung Dũng được nữ nghệ sĩ xem là một trong những người bạn thân trong showbiz. Cả hai thường đi ăn uống, gặp gỡ và đồng hành trong một số hoạt động, vì vậy sự kết hợp trên kênh riêng nhận được sự chú ý từ khán giả.

Về sự nghiệp, Trung Dũng là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt với nhiều vai diễn trong các phim truyền hình như Gạo nếp gạo tẻ, Lưới trời, Vua bánh mì... Nam diễn viên cũng góp mặt trong một số phim điện ảnh đáng chú ý như Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh và Chị Dâu. Lật mặt 6 đạt khoảng 273,1 tỷ đồng, còn Chị Dâu đạt khoảng 113 tỷ đồng doanh thu phòng vé. Đây là doanh thu của toàn bộ tác phẩm, không phải thu nhập cá nhân của Trung Dũng.

Trong khi đó, Cát Tường được biết đến qua nhiều bộ phim truyền hình như Đồng tiền xương máu, Cô gái xấu xí, Gọi giấc mơ về... Nữ nghệ sĩ đồng thời hoạt động ở sân khấu và lĩnh vực dẫn chương trình. Trên màn ảnh rộng, Cát Tường từng tham gia Nhà có 5 nàng tiên, Tía tui là cao thủ, Siêu lừa gặp siêu lầy. Riêng Siêu lừa gặp siêu lầy đạt khoảng 121 tỷ đồng doanh thu phòng vé.

Sau hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật và nhiều lần đồng hành trong công việc, Trung Dũng và Cát Tường đang có thêm một không gian riêng để kết nối với khán giả. Những phản hồi tích cực cùng hơn 34.000 lượt xem ở số đầu tiên đang trở thành động lực để hai nghệ sĩ tiếp tục phát triển dự án chung trong thời gian tới.