Bài học đắt giá

Cuộc chiến giữa Iran và Mỹ đã buộc các quốc gia vùng Vịnh phải nhìn nhận lại chiến lược phát triển cơ sở hạ tầng dầu khí. Trong nhiều thập niên, việc tập trung xuất khẩu dầu mỏ qua eo biển Hormuz mang lại những lợi ích đáng kể về mặt kinh tế. Tuy nhiên, những gián đoạn trong năm 2026 cho thấy cái giá phải trả khi quá phụ thuộc vào một tuyến vận chuyển.

Trước khi xảy ra xung đột, khoảng 20 triệu thùng dầu thô và sản phẩm dầu mỏ được vận chuyển qua Hormuz mỗi ngày, chiếm khoảng một phần tư lượng dầu giao dịch bằng đường biển trên thế giới. Trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 5/2026, con số này giảm xuống còn trung bình khoảng 3 triệu thùng/ngày.

Hoạt động xây dựng đường ống dẫn dầu. (Ảnh minh họa)

Đối với những quốc gia phụ thuộc nhiều vào nguồn thu từ dầu mỏ, việc không thể đưa dầu ra thị trường quốc tế đồng nghĩa với nguy cơ suy giảm nguồn thu ngân sách, đình trệ sản xuất và ảnh hưởng đến các chương trình phát triển kinh tế.

Nhiều nước vùng Vịnh đang phải đối mặt với một nghịch lý: sở hữu nguồn tài nguyên dầu khí dồi dào nhưng không phải lúc nào cũng có thể bán được sản phẩm.

40 tỷ USD để mở thêm đường

Trong báo cáo Triển vọng năng lượng thế giới 2026, IEA cho biết Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Iraq đang triển khai hoặc nghiên cứu các dự án đường ống nhằm đa dạng hóa tuyến xuất khẩu dầu mỏ.

Tổng vốn đầu tư cho các dự án này ước tính khoảng 40 tỷ USD. Tuy nhiên, đây mới là tính toán của IEA, không phải toàn bộ số vốn đã được các quốc gia cam kết đầu tư.

Xét về mặt kinh tế, việc xây dựng thêm đường ống không chỉ giúp duy trì hoạt động xuất khẩu khi xảy ra những biến cố bất thường mà còn tạo điều kiện để các doanh nghiệp dầu khí chủ động hơn trong việc tổ chức sản xuất và thực hiện các hợp đồng dài hạn.

Đổi lại, theo tính toán của IEA, chi phí đối với mỗi thùng dầu xuất khẩu từ Trung Đông có thể tăng thêm khoảng 2 USD.

Đây là khoản chi phí không nhỏ trong bối cảnh các nhà sản xuất dầu mỏ đang cạnh tranh ngày càng quyết liệt để giữ thị phần. Đặc biệt, nếu hoạt động vận tải qua Hormuz trở lại bình thường và giá dầu thế giới giảm mạnh, hiệu quả kinh tế của những dự án đường ống mới sẽ trở thành vấn đề cần cân nhắc.

Nỗi lo riêng của ngành LNG

Nếu ngành dầu mỏ còn có cơ hội đa dạng hóa phương thức vận chuyển thì ngành khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) gặp nhiều khó khăn hơn.

Theo IEA, năm 2025, lượng LNG vận chuyển qua Hormuz tương đương hơn 110 tỷ m³ khí thiên nhiên, phần lớn đến từ Qatar.

Việc tìm kiếm một phương án xuất khẩu thay thế cho LNG phức tạp hơn nhiều so với dầu thô. Ngành LNG đòi hỏi một hệ thống cơ sở hạ tầng chuyên biệt, từ nhà máy hóa lỏng, kho chứa đến cảng biển và tàu vận chuyển.

Xây dựng một chuỗi cung ứng mới không chỉ cần nguồn vốn lớn mà còn mất nhiều năm để hoàn thành.

Trong khi đó, nhiều quốc gia châu Á đã lựa chọn LNG làm nguồn nhiên liệu quan trọng để đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng. Những bất ổn kéo dài tại Trung Đông có thể ảnh hưởng đến chi phí phát điện và khả năng bảo đảm nguồn cung năng lượng của các nước này.

An ninh năng lượng không chỉ là tiền

Theo IEA, bên cạnh khoản đầu tư 40 tỷ USD cho hệ thống đường ống, việc giảm đáng kể sự phụ thuộc của thế giới vào Hormuz còn đòi hỏi khoảng 200 tỷ USD vốn đầu tư bổ sung cho hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí bên ngoài khu vực vùng Vịnh trong giai đoạn 2025-2035.

Tuy nhiên, tăng nguồn cung mới chỉ giải quyết một phần vấn đề. Các quốc gia nhập khẩu cũng cần chủ động đa dạng hóa nguồn nhiên liệu, xây dựng hệ thống dự trữ chiến lược, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và phát triển các nguồn năng lượng thay thế.

Ngay cả trong kịch bản giảm mạnh sự phụ thuộc vào Hormuz của IEA, Trung Đông vẫn là một trong những khu vực cung cấp dầu mỏ quan trọng nhất thế giới vào năm 2035.

Điều đó cho thấy mục tiêu thực tế của các quốc gia không phải là loại bỏ vai trò của dầu khí Trung Đông mà là giảm thiểu những thiệt hại khi nguồn cung từ khu vực này bị gián đoạn.

Khoản đầu tư 40 tỷ USD vì thế cũng có thể được nhìn nhận như một khoản chi phí bảo hiểm cho hoạt động xuất khẩu dầu mỏ trong tương lai.

Bài học từ Hormuz không chỉ dành cho các nước xuất khẩu dầu khí mà còn dành cho những quốc gia nhập khẩu: sự thuận tiện và chi phí thấp trong thời bình không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với sự an toàn trong thời kỳ khủng hoảng.

Nh.Thạch