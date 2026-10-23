Trung Đông trước vòng xoáy bất ổn mới

Ngày 22-10, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo sẽ tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiếp tục hộ tống tàu thuyền qua eo biển Hormuz. Trước đó, IRGC cho biết, lực lượng của họ đã tấn công 4 tàu tại vịnh Persian. "Trong quá trình theo dõi và truy đuổi 4 tàu di chuyển theo một tuyến đường bất hợp pháp, các máy bay chiến đấu thuộc lực lượng hải quân đã phát hiện số tàu này đang thực hiện hành vi chuyển dầu ở khu vực phía Bắc vịnh Persia và đồng loạt tấn công chúng", hãng thông tấn IRNA dẫn tuyên bố của IRGC cho hay.

Theo quân đội Iran, các tàu này đã bốc cháy, tuy nhiên, phía Tehran không cung cấp bất kỳ thông tin nào về tình trạng của các thủy thủ trên tàu. Ngoài 4 tàu bị tấn công, IRGC cho biết 3 tàu khác đã va phải thủy lôi tại eo biển Hormuz vào đêm 21-10 khi cố gắng vượt qua eo biển này. Trong tuyên bố đăng trên trang Sepah News, IRGC cáo buộc Mỹ đang khuyến khích các tàu thương mại đi qua tuyến lưu thông đã bị Tehran rải thủy lôi tại eo biển Hormuz. IRGC cảnh báo nếu quân đội Mỹ tiếp tục hành động này, Iran sẽ đáp trả bằng việc mở rộng tập kích căn cứ Mỹ trong khu vực. Lực lượng này nhấn mạnh đây là lời cảnh báo nghiêm túc.

Các tàu, thuyền neo đậu tại eo biển Hormuz, gần bờ biển Bandar Abbas (Iran), ngày 13-10. Ảnh: Reuters

Sau khi xung đột với Mỹ và Israel bùng phát, Iran đã tuyên bố kiểm soát eo biển Hormuz và thường xuyên tấn công các tàu đi qua tuyến hàng hải chiến lược này mà không được cho phép. Trong khi đó, quân đội Mỹ đang gia tăng hoạt động hộ tống tàu, thuyền qua eo biển, đồng thời duy trì phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran nhằm gây sức ép kinh tế lên Tehran.

Những cảnh báo của Iran được đưa ra trong bối cảnh có thông tin cho biết quân đội Mỹ đã âm thầm bắt đầu rút lực lượng khỏi các căn cứ trên khắp Trung Đông, trong khi Washington yêu cầu nhân viên ngoại giao rời khỏi một số cơ quan đại diện tại khu vực. NBC News dẫn lời hai quan chức Mỹ và hai nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết, việc rút lực lượng hiện nay tương tự những bước chuẩn bị mà Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao Mỹ từng thực hiện trước các cuộc không kích đầu tiên của Mỹ và Israel nhằm vào Iran hồi tháng 2.

Tờ The New York Times cũng khẳng định, quân đội Mỹ và Israel đã xây dựng những kế hoạch cụ thể cho các đợt tấn công mới nhằm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ ngày 3-11 tới. Trong lúc công tác chuẩn bị cho một chiến dịch ngắn hạn nhưng cường độ cao đang được tiến hành, quân đội Mỹ và Israel đã tăng cường các cuộc tập trận, trong đó có hoạt động bay qua Iraq để luyện tập các phương án không kích.

Các quan chức Mỹ giấu tên cho biết, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đã gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Israel trong tuần này để thảo luận về các đợt tấn công mới. Những mục tiêu dự kiến bao gồm cơ sở hạ tầng năng lượng, cơ sở hạt nhân, kho tên lửa và máy bay không người lái của Iran. Một số quan chức cho rằng, thêm một đợt tấn công quy mô lớn nữa có thể đẩy nền kinh tế Iran đến bờ vực sụp đổ, từ đó buộc quốc gia này phải đưa ra các nhượng bộ ngoại giao sau gần 8 tháng xung đột.

Tuy nhiên, tờ The New York Times nhận định vẫn có lý do để hoài nghi về việc liệu một vòng xoáy leo thang xung đột mới có mang lại kết quả tốt hơn cho Mỹ hay không. Các đợt tấn công trước đó đã khiến giá năng lượng và lạm phát trên toàn cầu tăng vọt, làm suy yếu an ninh tại Trung Đông, đồng thời gây áp lực nghiêm trọng lên nguồn cung tên lửa đánh chặn của Lầu Năm Góc.

Thêm nữa, nếu Mỹ và Israel thực hiện một đợt tấn công mới nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo, nhiều khả năng Iran sẽ đáp trả bằng cách mở rộng phạm vi mục tiêu tấn công, không chỉ dừng lại ở các tàu thương mại hay cơ sở hạ tầng năng lượng trong khu vực mà còn bao gồm cả các trung tâm dữ liệu và hệ thống cáp quang dưới đáy biển. Nếu điều này xảy ra, hoạt động truyền tải dữ liệu quốc tế có thể chịu ảnh hưởng, làm gia tăng rủi ro đối với hạ tầng viễn thông và thương mại toàn cầu.

Những diễn biến mới đang làm gia tăng lo ngại về tình hình an ninh tại Trung Đông khi mà nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa Mỹ, Israel và Iran vẫn luôn hiện hữu, đặc biệt khi vấn đề kiểm soát eo biển Hormuz chưa được giải quyết và tiến trình ngoại giao giậm chân tại chỗ.