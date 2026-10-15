Trung Đông gia tăng đối đầu, cơ sở dầu mỏ và tuyến hàng hải bị đe dọa

Ngày 14-10, 2 quan chức khu vực cho biết trụ sở Tập đoàn dầu khí Saudi Aramco tại thành phố Dhahran, miền Đông Saudi Arabia, bị tấn công trong đêm trước đó.

Vụ tấn công làm hư hại 3 tầng trên của tòa nhà, nhưng không gây thương vong. Bộ Năng lượng Saudi Arabia ghi nhận 1 đám cháy nhỏ xảy ra tại cơ sở này.

Houthi lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tập kích, đồng thời cảnh báo tiếp tục tấn công sân bay và kho dầu của Saudi Arabia.

Iran cân nhắc các điều kiện để tàu thuyền các nước tự do đi lại tại eo biển Hormuz. Ảnh: CCentral

Trước đó, ngày 13-10, liên quân do Riyadh dẫn đầu yêu cầu dân thường rời khỏi 1 cơ sở dầu mỏ tại thủ đô Sanaa của Yemen để chuẩn bị hoạt động quân sự.

Người phát ngôn quân sự Houthi Yahya Saree tuyên bố sẽ đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào Riyadh.

Mặt trận Yemen cũng ghi nhận sự gia tăng hỗ trợ từ bên ngoài. Ngày 6-10, Washington thông báo cung cấp tình báo, hỗ trợ lập kế hoạch và tiếp nhiên liệu trên không cho Saudi Arabia.

Cùng thời điểm, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan nhất trí kích hoạt các cam kết phòng thủ tập thể theo thỏa thuận phòng thủ chung Mecca, đồng thời đẩy nhanh triển khai lực lượng tới Saudi Arabia.

Trong khi đó, an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz tiếp tục diễn biến phức tạp. Theo dữ liệu từ các nguồn an ninh hàng hải ngày 14-10, ít nhất 5 sự cố liên quan tàu chở dầu và tàu thương mại xảy ra quanh khu vực này trong 48 giờ trước đó, bao gồm các vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái.

Hai quan chức cấp cao Iran cho hay, Tehran đã thay đổi cách thức tấn công các tàu bị nước này coi là vi phạm hạn chế đi lại.

Ngày 8-10, Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ không nối lại các cuộc tấn công quân sự vào Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3-11. Tuy nhiên, ông vẫn để ngỏ khả năng mở rộng hoạt động quân sự sau bầu cử.

Quan chức Mỹ cũng cho biết nhóm tàu sân bay USS Theodore Roosevelt cùng hàng nghìn quân nhân có thể đến Trung Đông sớm nhất vào cuối tháng 10.

Giao tranh tại Yemen đang gây sức ép lớn đối với hoạt động cứu trợ. Ngày 14-10, các tổ chức nhân đạo cho biết khoảng 800.000 người tại nước này nằm ngoài khả năng tiếp cận của Chương trình Lương thực thế giới (WFP).

Tại thành phố Taiz, nguồn dự trữ bột mì gần cạn kiệt, trong khi hơn 600.000 người vẫn còn phụ thuộc vào viện trợ.

WFP cảnh báo tình hình có thể nhanh chóng trở thành thảm họa nhân đạo, nếu hàng cứu trợ không được vận chuyển đến nơi an toàn.