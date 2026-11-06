Trung Đông: Động thái đầu tiên của Tổng thống Mỹ sau cuộc bầu cử giữa kỳ, Iran tham vấn hàng loạt đối tác khu vực

Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể 'buộc phải phá hủy phần còn lại của Iran'. (Nguồn: Anadolu)

Theo trang tin Axios ngày 5/11, cuộc họp diễn ra sau khi ông Trump tuyên bố không muốn phá hủy “phần còn lại” của Iran, nhưng có thể buộc phải làm như vậy và sẽ sớm công bố quyết định.

Một dấu hiệu cho thấy Washington có thể chuẩn bị nối lại các cuộc tấn công là khả năng điều nhóm tác chiến tàu sân bay thứ ba của Hải quân Mỹ tới Trung Đông.

Theo các nguồn tin, tàu sân bay USS Theodore Roosevelt sẽ lưu lại Singapore vài ngày, bắt đầu từ 6/11, trước khi tới Trung Đông vào giữa tháng này.

Cùng ngày, báo New York Times dẫn lời các quan chức Lầu Năm Góc và chỉ huy quân sự giấu tên cho biết, quân đội Mỹ đã sẵn sàng nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran nếu Tổng thống Trump ra lệnh.

Hàng nghìn binh sĩ không quân và hải quân Mỹ, hiện có mặt trên hơn 10 tàu quân sự, tại các căn cứ trong khu vực và trên khắp nước Mỹ, có thể tham gia chiến dịch.

Trước đó, New York Times đưa tin, giới chức quân sự Mỹ và Israel đã xây dựng kế hoạch phối hợp tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng, cơ sở hạt nhân, kho tên lửa và thiết bị bay không người lái của Iran.

Về phía Israel, theo trang tin Ynetnews, khả năng Israel tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào Iran vẫn chưa bị loại trừ, ngay cả sau các cuộc bầu cử tại Israel và Mỹ. Các quan chức quốc phòng Israel cho biết, tình hình có thể thay đổi nhanh chóng, tùy thuộc vào quyết định của Washington và mục tiêu của chiến dịch quân sự tiềm tàng.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục các hoạt động tác chiến thường lệ, chờ diễn biến ngoại giao để xác định hướng đi tiếp theo.

Trước cuộc bầu cử tại Israel, đã xuất hiện bất đồng đáng kể giữa Tổng tham mưu trưởng IDF, Trung tướng Eyal Zamir, với Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz về mong muốn thúc đẩy chiến dịch quân sự nhằm vào Iran của hai nhà lãnh đạo.

Ông Zamir lo ngại một chiến dịch quy mô lớn chống Iran có thể khiến cuộc bầu cử Israel bị hủy bỏ. Cùng với phía Mỹ, ông đã ngăn chặn kế hoạch này.

Trong thời gian bầu cử, lãnh đạo cấp cao IDF đặc biệt thận trọng trong quan hệ với giới chính trị và công chúng, gần như đình chỉ hoạt động cung cấp thông tin và trao đổi với báo chí nhằm tránh để quân đội bị cuốn vào chính trường.

Sau bầu cử, lo ngại về nguy cơ các chiến dịch quân sự quy mô lớn, đặc biệt là nhằm vào Iran, vẫn hiện hữu do khả năng gây thiệt hại cho hậu phương Israel và ảnh hưởng đến tiến trình chính trị trong nước.

Trong khi nguy cơ căng thẳng gia tăng, Iran cũng đẩy mạnh tham vấn với các đối tác khu vực. Ngày 5/11, Ngoại trưởng Abbas Araghchi đã điện đàm với những người đồng cấp Qatar, Saudi Arabia, Oman, Thổ Nhĩ Kỳ, Kuwait và Jordan để trao đổi về các diễn biến mới nhất và nỗ lực ngoại giao nhằm duy trì ổn định.