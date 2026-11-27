Cuối tuần qua, Công ty Xổ số bang Massachusetts đăng ảnh Ariel Velasquez-Morales, người gốc El Salvador, mỉm cười cầm tấm séc khổng lồ trị giá 1 triệu USD. Bức ảnh thu hút nhiều lời chúc mừng trên mạng xã hội.

Thế nhưng ngày 24/11, chỉ vài ngày sau khi hình ảnh nhận thưởng được công bố, Velasquez-Morales bị nhân viên Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) bắt tại East Boston. Đây cũng là khu vực anh từng mua tấm vé số cào giá 10 USD mang về giải thưởng lớn. Ông Micah Bock, đại diện ICE, bình luận rằng vận may của người đàn ông dường như đã kết thúc.

Việc đăng ảnh trúng thưởng có khiến Velasquez-Morales lọt vào tầm ngắm của cơ quan di trú hay không vẫn chưa được làm rõ. ICE từ chối trả lời câu hỏi của CNN về nguyên nhân dẫn đến vụ bắt giữ cũng như nơi người này đang bị giam giữ.

Ariel Velasquez-Morales, người gốc El Salvador, mỉm cười cầm tấm séc khổng lồ trị giá 1 triệu USD. Ảnh: Foxnews ↵

Theo ICE, Velasquez-Morales nhập cảnh trái phép vào Mỹ năm 2013 qua khu vực Thung lũng Rio Grande, bang Texas. Khi đó, lực lượng Tuần tra Biên giới cấp giấy triệu tập yêu cầu anh trình diện trước thẩm phán di trú, cho phép anh rời nơi tạm giữ và cung cấp danh sách tổ chức hỗ trợ pháp lý miễn phí. Đến năm 2014, một thẩm phán di trú thuộc Bộ Tư pháp Mỹ ban hành lệnh trục xuất nhưng anh vẫn tiếp tục ở lại.

ICE cho biết Velasquez-Morales sẽ bị giam giữ trong thời gian chờ thi hành lệnh trục xuất. CNN chưa xác định được anh có luật sư đại diện hay không. ICE nhấn mạnh lập trường thực thi luật nhập cư.

Vụ bắt giữ diễn ra khi chính quyền Tổng thống Donald Trump tăng cường hoạt động thực thi nhập cư bên trong lãnh thổ Mỹ, thay vì chủ yếu tập trung ở biên giới. Theo thông tin được dẫn, đến tháng 7/2026 có gần 66.000 người bị ICE giam giữ, tăng gần 70% so với khi ông Trump nhậm chức. Sau kết quả bất lợi của đảng Cộng hòa trong bầu cử giữa nhiệm kỳ, ông Trump đặt câu hỏi liệu các biện pháp cứng rắn có gây phản ứng ngược, song chưa rõ chính sách sẽ được điều chỉnh hay không.

Về giải thưởng, Velasquez-Morales mua vé của trò chơi “$2,000,000 50X Cashword”, loại vé cào kết hợp tìm từ theo hình thức ô chữ. Đáng chú ý, đây là lần đầu anh thử trò chơi này. Sau khi cào và ghép được 11 từ, anh giành giải 1 triệu USD.

Người đàn ông chọn nhận thưởng một lần thay vì nhiều đợt. Theo ICE, số tiền nhận theo phương án này là 650.000 USD trước thuế, không phải toàn bộ 1 triệu USD được công bố. Hiện chưa rõ khoản tiền thưởng sẽ được xử lý thế nào sau vụ bắt giữ. Công ty Xổ số Massachusetts quy định người chơi không nhất thiết phải cư trú hợp pháp tại bang, nhưng phải từ 21 tuổi và có mặt ở Massachusetts khi mua vé hoặc chơi trực tuyến.