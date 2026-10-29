Trúng độc đắc 11 tỷ đồng, người phụ nữ bất ngờ xé nát từng tờ tiền rồi xả thẳng xuống bồn cầu vì một lá thư

Vào năm 2014, một người phụ nữ sau khi trúng số đã xả toàn bộ khoản tiền thưởng 330.000 bảng Anh (khoảng 11 tỷ đồng) xuống bồn cầu nhằm đảm bảo không một ai có thể chạm vào số tiền này.

Khi đó, bà Angela Maiers (63 tuổi) đã uống hết 5 chai sâm panh để ăn mừng vận may lớn thì bất ngờ nhận được một lá thư khiến bà nổi giận.

Đó là hóa đơn thanh toán từ viện dưỡng lão – nơi từng chăm sóc người chồng quá cố của bà. Sau khi biết tin bà trúng giải độc đắc xổ số quốc gia của Đức, ban quản lý viện dưỡng lão đã gửi yêu cầu đòi thanh toán các khoản chi phí y tế của ông trước đây.

Trong cơn say và sự giận dữ, bà Angela đã xé nát toàn bộ 800 tờ tiền mệnh giá 500 euro đang giữ tại nhà sau khi nhận thưởng bằng tiền mặt. Bà khai rằng đã xả sạch số tiền giấy bị xé nhỏ xuống bồn cầu để phía viện dưỡng lão không còn cơ hội lấy được một đồng nào.

Ảnh minh họa

Tại phiên tòa ở thành phố quê nhà Essen vào năm 2014, bà khai báo rằng hậu quả của hành động trên khiến bản thân không còn xu nào để trả nợ.

Trước tòa, các thẩm phán nhận định việc tự tiêu hủy tiền của cá nhân không phải là hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, tòa án cũng đặt nghi vấn rằng có thể bà đã bịa ra câu chuyện này nhằm mục đích trốn nợ.

Dù vậy, tòa án cho rằng chỉ có chuyên gia mới có thể xác minh được lời khai của bà Angela là thật hay giả. Phía viện dưỡng lão sau đó cũng nhận thấy việc tiếp tục theo đuổi vụ kiện này tốn nhiều công sức hơn lợi ích thu về. Cuối cùng, bà Angela đồng ý trả 4.000 euro (khoảng 115 triệu đồng) tiền bồi thường để khép lại vụ việc.