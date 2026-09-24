Trung đoàn Thủ đô, đơn vị nhiều năm liên tục đạt Lá cờ đầu trong phong trào Thi đua Quyết thắng

Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, chiến sĩ, Trung đoàn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là một trong những lá cờ đầu trong Phong trào thi đua Quyết thắng của Sư đoàn 308. Trung đoàn thường xyên duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực SSCĐ ở các cấp; tổ chức luyện tập thuần thục các phương án, kịp thời xử trí hiệu quả các tình huống không để bị động bất ngờ, bảo đảm an ninh, an toàn các mục tiêu dịp lễ, Tết các sự kiện chính trị của Đảng, Nhà nước, Quân đội.

Hằng năm kết quả kiểm tra các khoa mục 100% đạt yêu cầu, trên 82,2% khá, giỏi. Với những thành tích xuất sắc trong xây dựng, chiến đấu và trưởng thành Trung đoàn có 3 tập thể, 3 cá nhân được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu cao quý "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân"; 17 Huân chương Chiến công; 28 Huân chương Quân công và nhiều tập thể, cá nhân được tặng các phần thưởng cao quý khác.

Trung đội xe thiết giáp chở quân luyện tập vượt cửa mở, đánh chiếm đầu cầu, tiêu diệt mục tiêu trên đồi cao. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Trung đội xe thiết giáp chở quân luyện tập vượt cửa mở, đánh chiếm đầu cầu, tiêu diệt mục tiêu trên đồi cao. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Trung đội xe thiết giáp chở quân luyện tập vượt cửa mở, đánh chiếm đầu cầu, tiêu diệt mục tiêu trên đồi cao. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Trung đội xe thiết giáp chở quân luyện tập vượt cửa mở, đánh chiếm đầu cầu, tiêu diệt mục tiêu trên đồi cao. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Đổ bộ quân từ xe thiết giáp trong buổi luyện tập vượt cửa mở, tiêu diệt mục tiêu. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Đổ bộ quân từ xe thiết giáp trong buổi luyện tập vượt cửa mở, tiêu diệt mục tiêu. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Trung đội bộ binh cùng hỏa lực mạnh trong buổi luyện tập vượt cửa mở, đánh chiếm đầu cầu, tiêu diệt mục tiêu. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Huấn luyện vượt vật cản là một trong những nội dung thể hiện rõ thể lực, sức mạnh, tốc độ và ý chí quyết tâm của chiến sĩ nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Huấn luyện vượt vật cản là một trong những nội dung thể hiện rõ thể lực, sức mạnh, tốc độ và ý chí quyết tâm của chiến sĩ nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Chiến sĩ Trung đoàn Thủ đô hành quân dã ngoại nâng cao thể lực, tính kiên trì, bền bỉ sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ được giao. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Chiến sĩ Trung đoàn Thủ đô hành quân dã ngoại nâng cao thể lực, tính kiên trì, bền bỉ sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ được giao. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Chiến sĩ Trung đoàn Thủ đô thường xuyên luyện tập, nâng cao thể lực, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Chiến sĩ Trung đoàn Thủ đô thường xuyên luyện tập, nâng cao thể lực, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Chiến sĩ Trung đoàn Thủ đô thường xuyên luyện tập, nâng cao thể lực, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN