Trung đoàn Thủ đô, đơn vị nhiều năm liên tục đạt Lá cờ đầu trong phong trào Thi đua Quyết thắng
Trung đoàn Thủ đô, Sư đoàn 308 (Quân đoàn 12) là Trung đoàn bộ binh cơ giới có nhiệm vụ: Huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đối ngoại quân sự; tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ, cháy rừng, giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.
Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, chiến sĩ, Trung đoàn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là một trong những lá cờ đầu trong Phong trào thi đua Quyết thắng của Sư đoàn 308. Trung đoàn thường xyên duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực SSCĐ ở các cấp; tổ chức luyện tập thuần thục các phương án, kịp thời xử trí hiệu quả các tình huống không để bị động bất ngờ, bảo đảm an ninh, an toàn các mục tiêu dịp lễ, Tết các sự kiện chính trị của Đảng, Nhà nước, Quân đội.
Hằng năm kết quả kiểm tra các khoa mục 100% đạt yêu cầu, trên 82,2% khá, giỏi. Với những thành tích xuất sắc trong xây dựng, chiến đấu và trưởng thành Trung đoàn có 3 tập thể, 3 cá nhân được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu cao quý "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân"; 17 Huân chương Chiến công; 28 Huân chương Quân công và nhiều tập thể, cá nhân được tặng các phần thưởng cao quý khác.
Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://thethaovanhoa.vn/trung-doan-thu-do-don-vi-nhieu-nam-lien-tuc-dat-la-co-dau-trong-phong-trao-thi-dua-quyet-thang-20260924162817127.htm