Trung đoàn Tên lửa 282: Vững vàng trước giờ xung trận

Trên thao trường của Trung đoàn Tên lửa 282, tinh thần thi đua “Vượt nắng, thắng mưa, luyện giỏi, bắn trúng” được cụ thể hóa qua từng buổi luyện tập.

Tại Tiểu đoàn 178, đơn vị thực binh tham gia diễn tập, chúng tôi chứng kiến kíp chiến đấu thực hành các nội dung kiểm tra dưới sự theo dõi của Trung tá Bùi Trung Kiên, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Tên lửa 282. Từ nắm lý thuyết chuyên ngành, thực hành đội ngũ chiến thuật đến báo cáo kế hoạch chiến đấu, từng cán bộ, chiến sĩ đều thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, khẩu lệnh và thời gian quy định. Sau mỗi nội dung, những hạn chế được chỉ rõ để bộ đội kịp thời khắc phục.

Đại úy Nguyễn Trường Sinh, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 178, cho biết: “Đơn vị kết hợp chặt chẽ giữa tự học lý thuyết với huấn luyện thực hành trên từng cương vị, chức trách. Để sát thực tế, chúng tôi tổ chức cho kíp chiến đấu luyện tập bắt mục tiêu là máy bay ta trong quá trình Không quân huấn luyện; rèn khả năng sục sạo, phát hiện mục tiêu trên nền nhiễu địa vật, với tín hiệu nhỏ, tốc độ chậm. Trong quá trình luyện tập, Trung đoàn còn đưa thêm các tình huống để rèn khả năng xử trí linh hoạt của từng vị trí và toàn kíp”.

Để nâng cao chất lượng huấn luyện, Trung đoàn Tên lửa 282 tổ chức theo ba giai đoạn: Cơ bản, nâng cao và tổng hợp; lấy huấn luyện cá nhân làm nền tảng, hiệp đồng toàn kíp làm trọng tâm. Các nội dung được chia nhỏ để luyện tập từ từng xe, đài, đại đội đến toàn đơn vị; chú trọng đội ngũ chiến thuật, thu hồi, cơ động, triển khai khí tài và chuẩn bị chiến đấu. Khi bộ đội thuần thục ban ngày, đơn vị chuyển sang huấn luyện ban đêm, linh hoạt thay đổi thời gian, điều kiện luyện tập để nâng cao khả năng thích ứng.

Đặc biệt, Trung đoàn duy trì kiểm tra thường xuyên, theo dõi kết quả từng ngày, kịp thời điều chỉnh phương pháp và tăng cường luyện tập những nội dung còn yếu. Các tình huống giả định được xây dựng sát thực tế chiến tranh hiện đại, chú trọng khả năng phát hiện, xử trí mục tiêu và đối phó với những thủ đoạn tác chiến phức tạp.

Chia sẻ với chúng tôi, Trung tá Bùi Trung Kiên nhấn mạnh: “Chúng tôi không xem nhẹ những chi tiết nhỏ, từ khẩu lệnh, động tác cơ bản đến kỹ năng thực hành của từng vị trí. Qua kiểm tra, nội dung nào còn hạn chế đều được tổ chức huấn luyện bổ sung. Đến nay, bộ đội nắm chắc quy trình, thuần thục động tác, khẩu lệnh; các chỉ tiêu của kíp chiến đấu đều đạt giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối”.

Dưới đây là một số hình ảnh huấn luyện kíp chiến đấu trước ngày cơ động diễn tập của Trung đoàn Tên lửa 282.

Các thành viên trong kíp chiến đấu thực hành huấn luyện đúng quy trình, khẩu lệnh và thời gian quy định.

Thực hành nạp đạn tên lửa.

Sục sạo mục tiêu.