Trung đoàn Tên lửa 282 tiếp tục duy trì nghiêm nền nếp công tác Đảng, công tác chính trị

Đại tá Nguyễn Hữu Toàn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Phòng không-Không quân kiểm tra hệ thống văn kiện công tác Đảng, công tác chính trị của Trung đoàn 282. (Ảnh: ĐỨC TRƯỜNG)

Tại buổi kiểm tra, Đoàn công tác đã lắng nghe báo cáo kết quả xây dựng điểm công tác Đảng, công tác chính trị năm 2026 tại Trung đoàn Tên lửa 282.

Theo đó, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nội dung xây dựng điểm công tác Đảng, công tác chính trị, gắn với thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, huấn luyện, diễn tập và các nhiệm vụ đột xuất.

Đơn vị duy trì nghiêm nền nếp giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng; quân số học tập chính trị đạt 100%, kiểm tra thường xuyên 100% đạt yêu cầu, trong đó 85,7% khá, giỏi.

Công tác xây dựng Đảng, cán bộ, kiểm tra, giám sát, dân vận, chính sách và hoạt động quần chúng được triển khai chặt chẽ, đúng quy định. Đến nay, Trung đoàn đã hoàn thành 13/13 mô hình, 54/54 hạng mục xây dựng điểm công tác Đảng, công tác chính trị đề ra từ đầu năm.

Đoàn kiểm tra nghe giới thiệu các mô hình sáng tạo trẻ của Trung đoàn. (Ảnh: ĐỨC TRƯỜNG)

Tại buổi kiểm tra, Đoàn công tác đã tập trung đánh giá thực chất kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những nội dung còn hạn chế, chưa đồng đều để Trung đoàn tiếp tục khắc phục.

Thời gian tới, Trung đoàn Tên lửa 282 xác định tiếp tục duy trì nghiêm nền nếp công tác Đảng, công tác chính trị; chủ động nắm, giải quyết tình hình tư tưởng; nâng cao chất lượng xây dựng Đảng, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2026.