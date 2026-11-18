Lãnh đạo chỉ huy Trung đoàn trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: CÔNG TUẤN)

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá toàn diện kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn trong huấn luyện, diễn tập; phân tích những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Theo báo cáo trung tâm, thời gian qua, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh của cấp trên; chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức huấn luyện chặt chẽ, chú trọng công tác chuẩn bị, kiểm tra vũ khí, trang bị kỹ thuật, phương tiện và các điều kiện bảo đảm an toàn.

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn Huy, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn Tên lửa 282, phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: CÔNG TUẤN)

Đặc biệt, trong thực hiện nhiệm vụ tham gia diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật lực lượng phòng không năm 2026 do Quân chủng tổ chức tại Trường bắn TB-1, Trung đoàn đã làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức huấn luyện, rèn luyện kíp chiến đấu, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật và cơ động lực lượng.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ, chấp hành nghiêm kỷ luật, quy trình công tác và các quy định bảo đảm an toàn.

Với sự chuẩn bị chu đáo, tổ chức huấn luyện nghiêm túc, khoa học, kíp chiến đấu Tiểu đoàn 178 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bắn đạn thật.

Kết quả, đạn có điều khiển tiêu diệt mục tiêu; tổng điểm đạt 9,06, trong đó điểm chuẩn bị bắn đạt 8,5, điểm thực hành bắn đạt 9,2. Với thành tích nổi bật đó, Tiểu đoàn 178 vinh dự được Quân chủng Phòng không-Không quân tặng Cờ “Đơn vị bắn xuất sắc” trong diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật lực lượng phòng không năm 2026.

Kíp chiến đấu Tiểu đoàn 178 tham gia diễn tập bắn đạn thật lực lượng phòng không năm 2026. (Ảnh: CÔNG TUẤN)

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn Huy, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn Tên lửa 282, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập và tham gia bắn đạn thật.

Đồng chí yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo; tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành kỷ luật và quy định an toàn cho bộ đội.

Mỗi cán bộ phải thực sự sâu sát, chủ động kiểm tra, đôn đốc, kịp thời phát hiện, khắc phục những hạn chế, thiếu sót; chú trọng huấn luyện cơ bản, huấn luyện chuyên sâu, kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết với thực hành, giữa huấn luyện cá nhân với hiệp đồng kíp chiến đấu; đồng thời, kiên quyết khắc phục tư tưởng chủ quan, đơn giản, biểu hiện làm tắt, làm thiếu quy trình; xác định bảo đảm an toàn là yêu cầu xuyên suốt trong mọi hoạt động của đơn vị.

Tên lửa rời bệ phóng tiêu diệt mục tiêu tại buổi diễn tập. (Ảnh: CÔNG TUẤN)

Nhân dịp này, đồng chí Chính ủy và đồng chí Trung đoàn trưởng đã trao tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia diễn tập bắn đạn thật do Quân chủng tổ chức.

Hội nghị là dịp để Trung đoàn 282 đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ, thống nhất nhận thức, trách nhiệm và biện pháp khắc phục những hạn chế; tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.