Trung đoàn Tên lửa 282 phát động 80 ngày thi đua quyết thắng-Viết tiếp bản hùng ca

Lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn chứng kiến buổi ký kết giao ước thi đua. (Ảnh: THANH NAM)

Dự lễ phát động có Thượng tá Nguyễn Văn Huy, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn; các đồng chí trong Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn; cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ khối Trung đoàn bộ và đại diện chỉ huy các Tiểu đoàn 177, 178, 179, 180.

Đợt thi đua diễn ra trong 80 ngày, từ ngày 5/10 đến hết ngày 25/12, tập trung vào các nội dung trọng tâm: đẩy mạnh giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ; thi đua hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026; duy trì nghiêm nền nếp sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời; nâng cao chất lượng huấn luyện, hội thi, hội thao, diễn tập; xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Quang cảnh lễ phát động. (Ảnh: THANH NAM)

Trong đó, Trung đoàn phấn đấu duy trì quân số huấn luyện đạt 98,7% trở lên; kiểm tra kết thúc huấn luyện năm 2026 100% đạt yêu cầu, 80% khá, giỏi, hơn 50% giỏi; tổ chức huấn luyện, tham gia diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật Tiểu đoàn 178 do Quân chủng tổ chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, an toàn tuyệt đối; không có vi phạm kỷ luật thông thường, vi phạm pháp luật, kỷ luật nghiêm trọng, bảo đảm Trung đoàn an toàn tuyệt đối.

Đại diện khối thi đua các đơn vị phát biểu giao ước thi đua. (Ảnh: THANH NAM)

Thượng tá Nguyễn Văn Huy, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn Tên lửa 282 cho biết, đợt thi đua cao điểm với chủ đề “80 ngày thi đua quyết thắng-Viết tiếp bản hùng ca” là dịp để cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 282 tiếp tục phát huy truyền thống, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, quyết tâm, chủ động khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc vùng trời Tổ quốc trong tình hình mới.