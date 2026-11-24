Các hoạt động văn hoá văn nghệ góp phần nâng cao đời sống bộ đội.

Phong phú hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao

Trong đời sống thường ngày của người lính canh trời, văn hóa hiện diện trong từng lời nói, việc làm, lễ tiết, tác phong, tinh thần trách nhiệm và cách ứng xử giữa cán bộ với chiến sĩ, giữa đồng chí, đồng đội. Đây là nền tảng quan trọng để mỗi quân nhân hoàn thiện nhân cách, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần đoàn kết trong thực hiện nhiệm vụ.

Câu lạc bộ chiến sĩ - nơi học tập, sinh hoạt, vui chơi, giải trí của cán bộ, chiến sĩ sau những giờ canh trực, huấn luyện.

Nhận thức rõ ý nghĩa đó, Trung đoàn Tên lửa 282 chú trọng tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, gần gũi với đời sống bộ đội. Thông qua hệ thống truyền thanh nội bộ, pa-nô, khẩu hiệu, bảng tin và các buổi sinh hoạt tập trung, những giá trị tốt đẹp của văn hóa Việt Nam, truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc, phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ được lan tỏa đến từng cán bộ, chiến sĩ.

Điểm nhấn là gắn giáo dục văn hóa với giáo dục truyền thống Quân đội, Quân chủng Phòng không-Không quân, Sư đoàn 375 và Trung đoàn 282. Qua những câu chuyện về các thế hệ cha anh chiến đấu, hy sinh, vượt qua muôn vàn khó khăn để bảo vệ bầu trời Tổ quốc, mỗi cán bộ, chiến sĩ thêm tự hào về truyền thống dân tộc, nhận thức sâu sắc hơn giá trị của độc lập, tự do và trách nhiệm trong quản lý, bảo vệ vững chắc vùng trời được giao.

Các tổ chức đoàn cũng chủ động phát động hoạt động giới thiệu sách hay, kể chuyện theo sách, chia sẻ những trang viết có giá trị, khuyến khích mỗi quân nhân lựa chọn sách phù hợp để đọc và nghiên cứu. Bên cạnh việc phát huy hiệu quả hệ thống thư viện truyền thống, Trung đoàn chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác nguồn học liệu số phục vụ học tập, nghiên cứu và giáo dục chính trị. Các nội dung được lựa chọn, kiểm duyệt, bảo đảm phù hợp quy định của Quân đội về quản lý, sử dụng internet và an toàn thông tin.

Cùng với tuyên truyền, giáo dục, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức phù hợp điều kiện thực tế, tạo không khí vui tươi, đoàn kết trong toàn Trung đoàn. Tại các đơn vị cơ sở, những tiết mục văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, truyền thống Quân đội và người chiến sĩ Phòng không-Không quân được cán bộ, chiến sĩ tích cực luyện tập, biểu diễn.

Không cần sân khấu lớn hay chương trình cầu kỳ, những tiếng đàn ghi-ta, bài hát tập thể hay tiết mục đơn ca được chuẩn bị trong giờ nghỉ, ngày nghỉ cũng góp phần tạo không khí ấm áp, thắt chặt tình đồng chí, đồng đội.

Trên các sân thể thao, phong trào thi đua diễn ra sôi nổi với những trận bóng chuyền, bóng đá, cầu lông, bóng bàn và các trò chơi vận động tập thể. Các hoạt động được tổ chức chặt chẽ, bảo đảm an toàn, phù hợp thời gian biểu và yêu cầu sẵn sàng chiến đấu. Qua mỗi trận đấu, hoạt động giao lưu, tinh thần đồng đội, ý chí quyết tâm và sự gắn kết giữa cán bộ, chiến sĩ tiếp tục được củng cố.

Hoạt động thể dục, thể thao sau giờ huấn luyện.

Đáng chú ý, Trung đoàn quan tâm duy trì hoạt động văn hóa, thể thao tại cả những đơn vị đóng quân phân tán, bảo đảm cán bộ, chiến sĩ ở các vị trí công tác đều được chăm lo đời sống tinh thần. Những giờ nghỉ, phút giải lao sau nhiệm vụ không chỉ giúp bộ đội thư giãn mà còn tạo động lực để mỗi quân nhân tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xây dựng môi trường văn hóa quân sự chính quy, lành mạnh

Một nội dung quan trọng trong các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam là xây dựng môi trường văn hóa quân sự chính quy, lành mạnh, giàu tính nhân văn. Các cơ quan, đơn vị tích cực tổ chức vệ sinh doanh trại, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, củng cố hệ thống pa-nô, khẩu hiệu, bảng tin; sắp xếp nội vụ, vệ sinh phòng ở, phòng làm việc và khu vực sinh hoạt chung bảo đảm thống nhất, chính quy.

Hoạt động xây dựng, củng cố cảnh quan môi trường "sáng, xanh, sạch, đẹp".

Những khuôn viên xanh, hàng cây được chăm sóc thường xuyên, phòng ở gọn gàng, ngăn nắp không chỉ tạo cảnh quan sạch đẹp mà còn góp phần rèn luyện ý thức trách nhiệm, tính tự giác và tác phong khoa học cho mỗi quân nhân.

Cùng với đó, các đơn vị duy trì nghiêm nền nếp xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, thực hiện tốt Bộ quy tắc ứng xử trong Quân đội nhân dân Việt Nam và Bộ tiêu chí văn hóa của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 375. Cán bộ các cấp nêu cao tinh thần gương mẫu trong lời nói và hành động; quan tâm lắng nghe, chia sẻ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bộ đội; kịp thời động viên, giúp đỡ quân nhân có hoàn cảnh khó khăn hoặc gặp vướng mắc trong cuộc sống.

Hoạt động đọc sách, báo được duy trì thường xuyên, có hiệu quả.

Văn hóa quân sự còn được thể hiện qua việc xây dựng mối quan hệ đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau. Mỗi cán bộ là một tấm gương về trách nhiệm, tác phong và lối sống; mỗi chiến sĩ là một thành viên tích cực trong xây dựng tập thể. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam tại Trung đoàn không chạy theo hình thức, không đặt nặng quy mô mà hướng đến hiệu quả thực chất, lấy sự chuyển biến trong nhận thức, hành động và chất lượng thực hiện nhiệm vụ làm thước đo.

Đặc biệt, mọi hoạt động văn hóa đều gắn với nhiệm vụ chính trị trung tâm của đơn vị là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý và bảo vệ vững chắc vùng trời được giao. Đây không chỉ là dịp tổ chức các hoạt động chào mừng mà còn là cơ hội để mỗi cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, truyền thống Quân đội và phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ.

Khi văn hóa thấm sâu vào suy nghĩ, hành động của từng quân nhân, những lời nói đẹp, việc làm tốt trở thành nền nếp thường xuyên, môi trường văn hóa quân sự sẽ ngày càng được củng cố. Với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Tên lửa 282 tiếp tục xây dựng đời sống văn hóa tinh thần phong phú, lành mạnh; không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, xứng đáng với hình ảnh người lính Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.