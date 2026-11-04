Trung đoàn Tên lửa 236: Quyết tâm bắn trúng mục tiêu

Tiếng kẻng báo động chuyển cấp vang lên, phá tan không gian yên tĩnh của buổi sáng mùa thu. “Tiểu đoàn vào cấp 1”. Theo lệnh của Tiểu đoàn trưởng, các trắc thủ khẩn trương cơ động về vị trí chiến đấu. Từng bộ phận nhanh chóng triển khai nhiệm vụ: Kiểm tra chức năng khí tài, kết nối thông tin, đăng ký phần tử sục sạo, xác định phần tử mục tiêu... Trên xe điều khiển, các trắc thủ góc tà, phương vị, cự ly tập trung thực hiện nhiệm vụ bám sát mục tiêu theo lệnh; sĩ quan điều khiển tiến hành cấp đồng bộ bệ, chuẩn bị đạn, xác định mục tiêu vào vùng phóng và các tham số chiến đấu theo đúng quy trình. Từng thao tác nối tiếp nhau thuần thục, thể hiện sự tập trung và khả năng phối hợp chặt chẽ của các thành phần trong kíp chiến đấu.

Kíp chiến đấu Tiểu đoàn 62, Trung đoàn Tên lửa 236 hiệp đồng bám sát mục tiêu.

Trong giờ giải lao, Trung sĩ Tạ Như Tuyến, trắc thủ phương vị, Trung đội Điều khiển, Đại đội 1, Tiểu đoàn 62, chia sẻ: “Lần đầu tiên được tham gia huấn luyện diễn tập có bắn đạn thật, tôi cảm thấy rất vinh dự, tự hào. Đây cũng là dịp để chúng tôi rèn luyện toàn diện về trình độ chuyên môn, sức khỏe, bản lĩnh và tâm lý. Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật, quyết tâm cùng kíp chiến đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Thiếu tá Nguyễn Quang Khánh, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 62, cho biết: “Để hoàn thành tốt nhiệm vụ bắn đạn thật, không chỉ chú trọng thực hành trên trận địa, đơn vị còn duy trì nghiêm chế độ rút kinh nghiệm sau mỗi buổi huấn luyện. Các kíp chiến đấu cùng trao đổi, bình tập những nội dung vừa thực hiện; những hạn chế được thẳng thắn chỉ ra, từng động tác, khẩu lệnh chưa thống nhất được chấn chỉnh kịp thời. Qua đó, nâng cao kiến thức chuyên ngành, kỹ năng thực hành và khả năng phối hợp giữa các thành phần từng bước được nâng lên”.

Nạp nhiên liệu cho tên lửa chuẩn bị tham gia diễn tập.

Theo Thượng tá Đoàn Văn Sơn, Chính ủy Trung đoàn Tên lửa 236, bắn đạn thật là nhiệm vụ quan trọng, trực tiếp đánh giá trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng làm chủ vũ khí, khí tài cũng như chất lượng huấn luyện, hiệp đồng chiến đấu của đơn vị. Vì vậy, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị và kiểm tra toàn diện các mặt công tác. Nội dung kiểm tra được triển khai từ lý thuyết chuyên ngành, công tác tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật đến báo cáo kế hoạch chiến đấu của tiểu đoàn trưởng và kế hoạch công tác Đảng, công tác chính trị của chính trị viên tiểu đoàn. Hội nghị đảng ủy tiểu đoàn thông qua kế hoạch chiến đấu, ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ; các chỉ tiêu cá nhân, kíp chiến đấu, thực hành đội ngũ chiến thuật và thực hành chiến đấu đều được kiểm tra chặt chẽ, đúng quy trình.

Với sự chuẩn bị toàn diện, tinh thần trách nhiệm cao cùng quyết tâm làm chủ vũ khí, khí tài, các kíp chiến đấu của Trung đoàn Tên lửa 236 đang tích cực luyện rèn, củng cố bản lĩnh, nâng cao trình độ và khả năng hiệp đồng để tham gia diễn tập bắn đạn thật đạt kết quả cao nhất.