Lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn và các cơ quan, đơn vị ký kết, xác nhận giao ước thi đua năm 2027.

Ngày 28/11, Đảng ủy Trung đoàn Ra-đa 290 tổ chức Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2027. Cùng ngày, Trung đoàn tổ chức Hội nghị quân chính triển khai nhiệm vụ năm 2027, xác định các mục tiêu, giải pháp và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng điểm đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Năm 2026, Trung đoàn giành giải Nhất toàn đoàn tại Hội thao kíp chiến đấu Sở Chỉ huy Trung đoàn ra-đa do Quân chủng tổ chức; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập chỉ huy-tham mưu một bên, hai cấp có một phần thực binh. Đây là kết quả thể hiện năng lực tổ chức chỉ huy, trình độ chuyên môn và tinh thần đoàn kết của cán bộ, chiến sĩ, tạo tiền đề để đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ trong năm 2027.

Đại tá Nguyễn Minh Đức, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 375 dự, phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Trước yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vùng trời trong tình hình mới, Trung đoàn xác định duy trì nghiêm các chế độ trực chỉ huy, trực ban chiến đấu, trực ra-đa và trực thông tin là nhiệm vụ trọng tâm. Chất lượng phát hiện, nhận dạng, bám sát, quản lý và báo cáo mục tiêu được chú trọng, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, số liệu ra-đa chính xác. Trong huấn luyện, đơn vị tập trung nâng cao trình độ thực hành cho cán bộ, kíp chiến đấu sở chỉ huy, kíp đài và nhân viên chuyên môn; tổ chức luyện tập sát nhiệm vụ, khí tài và vị trí công tác, nâng cao khả năng hiệp đồng, xử trí các tình huống.

Cùng với đó, Trung đoàn đẩy mạnh xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, quản lý tư tưởng và bảo đảm an toàn. Cấp ủy, chỉ huy các cấp tăng cường kiểm tra, nắm tình hình tư tưởng, đời sống bộ đội, nhất là tại các trạm ra-đa đóng quân phân tán, xa cơ quan Trung đoàn; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở. Công tác giáo dục chính trị, phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục được đổi mới, gắn với đặc điểm nhiệm vụ và trách nhiệm của từng quân nhân.

Trung đoàn cũng chú trọng ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong quản lý, huấn luyện, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, phù hợp điều kiện thực tế và yêu cầu bảo mật, an toàn thông tin. Các cơ quan, đơn vị cụ thể hóa nhiệm vụ bằng những chỉ tiêu, phần việc thiết thực, phân công rõ trách nhiệm, tiến độ và kết quả thực hiện; lấy chất lượng hoàn thành nhiệm vụ, khả năng hoạt động của khí tài và đời sống bộ đội làm cơ sở đánh giá.