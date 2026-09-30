Trung đoàn Ra-đa 290 phát động đợt thi đua cao điểm

Lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn Ra-đa 290, chứng kiến, xác nhận giao ước thi đua của các cơ quan, đơn vị.

Đại tá Nguyễn Hải Hà, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn chủ trì buổi lễ. Tham dự có Thượng tá Nguyễn Công Lập, Trung đoàn trưởng; lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn cùng cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ khối cơ quan Trung đoàn và đại diện chỉ huy các đơn vị.

Đợt thi đua diễn ra từ ngày 5/10 đến hết ngày 25/12/2026, tập trung nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm và chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị của cán bộ, chiến sĩ. Trung đoàn phấn đấu 100% cán bộ, chiến sĩ được quán triệt đầy đủ nội dung, chỉ tiêu thi đua; nắm chắc nhiệm vụ, an tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại tá Nguyễn Hải Hà, Bí Thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn Ra-đa 290 phát động thi đua.

Trọng tâm của đợt thi đua là rà soát, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các kế hoạch, nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2026; xác định rõ những mặt còn hạn chế, trách nhiệm và thời gian khắc phục. Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời; nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ chuyên môn và khả năng phối hợp của các kíp chiến đấu.

Trung đoàn đặt mục tiêu quân số huấn luyện đạt từ 98,7% trở lên; kiểm tra kết thúc huấn luyện năm 2026 có 100% đạt yêu cầu, trong đó 80% khá, giỏi và hơn 50% giỏi; thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Cùng với đó, Trung đoàn tập trung xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; phấn đấu không có vi phạm pháp luật, kỷ luật nghiêm trọng. Công tác giáo dục, quản lý tư tưởng được tăng cường, nhất là tại các đơn vị đóng quân phân tán, xa Trung đoàn; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ trì.

Trung đoàn cũng đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong chỉ huy, quản lý, điều hành; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Công tác hậu cần, kỹ thuật, chăm lo đời sống, sức khỏe bộ đội được bảo đảm; chủ động lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Quang cảnh Lễ phát động thi đua cao điểm.

Tại buổi lễ, đại diện chỉ huy Ban Tham mưu và Trạm Ra đa 56 phát biểu hưởng ứng đợt thi đua. Các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua dưới sự chứng kiến, xác nhận của lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn.

Trước đó, ngày 29/9, Đảng ủy Trung đoàn Ra-đa 290 tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 10, có Đại tá Đào Hồng Phương, Phó Bí thư Đảng ủy, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 375 dự, chỉ đạo. Sau hội nghị, Trung đoàn tổ chức hội nghị quân chính triển khai nhiệm vụ tháng 10, cụ thể hóa các nội dung cần tập trung thực hiện trong tháng đầu quý IV.