Trung đoàn không quân 921: Phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu

Việc đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh gắn liền với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và quản lý vùng trời của Tổ quốc luôn được Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân cụ thể hóa bằng những việc làm gắn với nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua quyết thắng. Qua đó thực hiện có hiệu quả việc nâng cao chất lượng huấn luyện, đảm bảo an toàn bay.

Chúng tôi đến Trung đoàn 921 đúng vào dịp đơn vị đang tổ chức các đợt tham gia thực hiện công tác dân vận với nhiều hoạt động gần dân, sát dân tại địa bàn nơi Trung đoàn đóng quân.

Cùng với gần 30 cán bộ, chiến sĩ xuống giúp dân dọn dẹp vệ sinh môi trường và khơi thông dòng chảy phục vụ cho việc tưới tiêu sản xuất nông nghiệp ở phường Nam Cường, binh nhất Mai Quang Vũ - Ban Tham mưu, Trung đoàn 921 cho biết, việc học Bác không ở đâu xa mà được thể hiện bằng việc làm cụ thể trong đời sống hằng ngày.

Từ nhận thức đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 921 khi khoác trên mình bộ quân phục, luôn nhận thức sâu sắc và thực hiện nghiêm nền nếp chế độ ngày, tuần, tích cực học tập, nghiên cứu, nỗ lực khắc phục khó khăn trong mọi hoàn cảnh để hoàn thành xuất sắc công việc mình đảm nhận.

Bản thân binh nhất Mai Quang Vũ với những nỗ lực trong công việc, luôn tận tình giúp đỡ đồng chí, đồng đội vượt qua khó khăn, thử thách đã trở thành tấm gương cho cán bộ, chiến sỹ trong Trung đoàn học tập.

Nhiều năm qua, Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn Không quân 921 đã xác định chủ đề: “Nêu gương, tình thương, trách nhiệm”, bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức của bộ đội; đồng thời xác định lựa chọn nội dung làm theo Bác thật cụ thể, gắn với nhiệm vụ chính trị trung tâm của từng đơn vị, chức trách của từng người.

Đối với tập thể, phải hướng vào khắc phục những khó khăn trên từng mặt công tác, đổi mới lề lối làm việc, xây dựng nền nếp công tác chính quy, khoa học.

Đối với cá nhân, hướng vào khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Trong tổ chức thực hiện, Trung đoàn yêu cầu đội ngũ cán bộ, đảng viên trực tiếp là cán bộ chủ trì các cấp đề cao trách nhiệm, nêu gương trong tu dưỡng, rèn luyện và trong mọi hoạt động.

Trung tá Trần Văn Cương, Phó Chủ nhiệm chính trị Trung đoàn 921 khẳng định: “Để thực hiện tốt việc học tập, thực hành theo tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh, phương châm của chúng tôi là cán bộ nêu gương, chiến sĩ noi theo. Cán bộ phải gương mẫu thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, nhất là việc tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện của đơn vị. Định kỳ hằng tháng, đơn vị tổ chức sinh hoạt tổ cán bộ để đánh giá, nhận xét đối với từng đồng chí trên tinh thần cầu tiến, xây dựng, đoàn kết và thống nhất cao. Sau mỗi lần sinh hoạt, số cán bộ chưa thật sự cố gắng đã kịp thời sửa chữa những thiếu sót, khuyết điểm, có nhiều chuyển biến, tiến bộ và có hướng phấn đấu cụ thể, thiết thực hơn”.

Một trong những khâu đột phá của Trung đoàn 921 trong năm 2026 là nâng cao chất lượng huấn luyện hiệp đồng kíp chiến đấu. Đơn vị luôn bám sát phương châm: “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; huấn luyện từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, từ cá nhân đến toàn kíp.

Những năm gần đây, công tác huấn luyện của Trung đoàn luôn bảo đảm chất lượng và an toàn bay tuyệt đối, công tác huấn luyện toàn đơn vị 100% đạt yêu cầu.

Thượng tá Phạm Văn Từ - Bí thư Đảng ủy, Chính uỷ Trung đoàn Không quân 921 cho biết, lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn luôn xác định tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên, ý thức tự giác của mọi tập thể, cá nhân. Đề cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu, thực sự là tấm gương sáng cho cấp dưới noi theo.

Nội dung học tập được Trung đoàn cụ thể hóa theo từng chuyên đề, từng tháng, từng quý. Tiêu biểu trong tháng 9 vừa qua là hoạt động của Tổ thông tin, tuyên truyền pháp luật của Trung đoàn đã được tuyên dương trước toàn đơn vị.

Thượng úy Vũ Ngọc Thịnh - Trợ lý công tác quần chúng, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Trung đoàn cho biết: "Tổ đã có nhiều sáng tạo trong công tác phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương nơi đóng quân, nắm nhu cầu, nguyện vọng của Nhân dân trên địa bàn để kịp thời đưa kiến thức pháp luật đến bà con".

Việc học tập được cụ thể hóa thành hành động và kịp thời biểu dương, khen thưởng là động lực cho mỗi tập thể, cá nhân của Trung đoàn Không quân 921 nỗ lực phấn đấu trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, góp phần giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”.

Thượng tá Phạm Văn Từ - Bí thư Đảng ủy, Chính uỷ Trung đoàn Không quân 921 cho biết: Thời gian tới, việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh tại đơn vị không chỉ dừng lại ở lý luận mà phải gắn với thực tiễn, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu, tạo sức lan tỏa, trở thành việc làm tự giác, thường xuyên.

Trên từng cương vị công tác, những người lính Trung đoàn Không quân 921 bằng những việc làm, hành động cụ thể, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ bay huấn luyện, đào tạo và bảo vệ vững chắc vùng trời Tổ quốc.